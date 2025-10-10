الجمعة 2025-10-10 05:03 م
 

بيان صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

ت
أرشيفية
 
الجمعة، 10-10-2025 02:45 م

الوكيل الإخباري-   رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بتبنّي المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بالإجماع، القرار المتعلّق بمدينة القدس القديمة وأسوارها، ضمن البند المعنون بـ"فلسطين المحتلة"، وذلك خلال دورته الـ222 الجمعة في باريس.

اضافة اعلان


وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي أنّ القرار الذي اتّخذه المجلس التنفيذي الجمعة، أعاد مُطالبة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بوقف جميع إجراءاتها الأحادية اللا شرعية واللا قانونية في البلدة القديمة في القدس وأسوارها والتي تستهدف القيمة الاستثنائيّة الثقافية والتاريخية للقدس وتُعرّض تراث المدينة الثقافي للخطر، واعتبارها لاغية وباطلة.


وقال المجالي إنّ هذا القرار يؤكّد ثوابت الموقف الأردني إزاء البلدة القديمة في القدس وأسوارها بما فيها الأماكن المقدّسة الإسلامية والمسيحية، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، كما يؤكّد مُجدَّدًا مضامين القرارات السابقة الصادرة عن المجلس التنفيذي وقرارات لجنة التراث العالمي الخاصة بالقدس.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

أردوغان يعلن عن دوره القادم في القطاع بعد وقف الحرب

عربي ودولي أردوغان يعلن عن دوره القادم في القطاع بعد وقف الحرب

أسعار النفط تنخفض عالمياً إلى أدنى مستوى منذ يونيو الماضي

أسواق ومال أسعار النفط تنخفض عالمياً إلى أدنى مستوى منذ يونيو الماضي

التنمية الاجتماعية تطلق ورشة لاعتماد برامج مهنة العمل الاجتماعي بدعم كندي

أخبار محلية التنمية الاجتماعية تطلق ورشة لاعتماد برامج مهنة العمل الاجتماعي بدعم كندي

ب

فلسطين إسرائيل تنشر قائمة بأسماء 250 أسيرا يرتقب الإفراج عنهم ضمن اتفاق التبادل

ل

أخبار محلية "نموذجية اليرموك" تحصد ميداليات ذهبية وبرونزية في الأولمبياد الدولي للأمن السيبراني للناشئين

ا

فلسطين 17 شهيدا في قطاع غزة خلال 24 ساعة

ا

أسواق ومال كشف أسباب ارتفاع أسعار الذهب عالميا

ت

أخبار محلية محاضرة في الأغوار الشمالية عن أهمية التشخيص المبكر للأطفال ذوي الإعاقة



 
 





الأكثر مشاهدة