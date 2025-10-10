بيان صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي أنّ القرار الذي اتّخذه المجلس التنفيذي الجمعة، أعاد مُطالبة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بوقف جميع إجراءاتها الأحادية اللا شرعية واللا قانونية في البلدة القديمة في القدس وأسوارها والتي تستهدف القيمة الاستثنائيّة الثقافية والتاريخية للقدس وتُعرّض تراث المدينة الثقافي للخطر، واعتبارها لاغية وباطلة.
وقال المجالي إنّ هذا القرار يؤكّد ثوابت الموقف الأردني إزاء البلدة القديمة في القدس وأسوارها بما فيها الأماكن المقدّسة الإسلامية والمسيحية، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، كما يؤكّد مُجدَّدًا مضامين القرارات السابقة الصادرة عن المجلس التنفيذي وقرارات لجنة التراث العالمي الخاصة بالقدس.
-
أخبار متعلقة
-
التنمية الاجتماعية تطلق ورشة لاعتماد برامج مهنة العمل الاجتماعي بدعم كندي
-
"نموذجية اليرموك" تحصد ميداليات ذهبية وبرونزية في الأولمبياد الدولي للأمن السيبراني للناشئين
-
محاضرة في الأغوار الشمالية عن أهمية التشخيص المبكر للأطفال ذوي الإعاقة
-
مواطنو لواء بني عبيد يشتكون من القراءات التقديرية لعدادات المياه
-
السفير القاضي يقدم أوراق اعتماده لملك هولندا
-
بلدية الرصيفة تبدأ حملة صيانة استعدادا لفصل الشتاء
-
وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفيًا مع نظيره البرتغالي
-
نشطاء بيئيون: غابات عجلون ذاكرة الطبيعة وثروة وطنية يجب صونها