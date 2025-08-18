اجتماع إقليمي لمديري المُختبرات المَعنية بشلل الأطفال

الوكيل الإخباري- افتتح أمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة، الدكتور رائد الشبول، اليوم الاثنين، الاجتماع الرابع والعشرين بين البلدان لمديري مختبرات شلل الأطفال في إقليم شرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية.

اضافة اعلان



ويأتي الاجتماع الذي يستمر 3 أيام في إطار الالتزام المستمر بالإقليم لتحقيق الهدف الأساسي القضاء النهائي على شلل الأطفال من خلال تعزيز القدرات الفنية وتبادل الخبرات بين المختبرات الوطنية، كما سيكون الاجتماع منصة قيمة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين البرامج والمختبرات.