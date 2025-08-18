الإثنين 2025-08-18 05:06 م
 

اجتماع إقليمي لمديري المُختبرات المَعنية بشلل الأطفال

الوكيل الإخباري-   افتتح أمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة، الدكتور رائد الشبول، اليوم الاثنين، الاجتماع الرابع والعشرين بين البلدان لمديري مختبرات شلل الأطفال في إقليم شرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية.

ويأتي الاجتماع الذي يستمر 3 أيام في إطار الالتزام المستمر بالإقليم لتحقيق الهدف الأساسي القضاء النهائي على شلل الأطفال من خلال تعزيز القدرات الفنية وتبادل الخبرات بين المختبرات الوطنية، كما سيكون الاجتماع منصة قيمة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين البرامج والمختبرات.


وأكد الشبول الذي رعى الافتتاح مندوبا عن وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور، أن الأردن لطالما كان ملتزما بدعم استئصال شلل الأطفال وتعزيز الأنظمة الوطنية والإقليمية للترصد، مبينا أن مختبر شلل الأطفال الوطني حافظ بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والشركاء على معايير عالية من الأداء والاعتماد والجاهزية.

 
 
