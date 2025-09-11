اجتماع فني أردني سوري تركي في عمّان يبحث تعزيز التعاون في مجالات النقل

07:01 م

الوكيل الإخباري- ترأس أمين عام وزارة النقل فارس أبو ديه الاجتماع الفني الثلاثي الأردني السوري التركي للنقل البري والسككي، الذي عقد في عمّان اليوم الخميس، بمشاركة معاون وزير النقل لشؤون النقل البري في الجمهورية العربية السورية محمد عمر رحال، والمدير العام للشؤون الخارجية في وزارة النقل والبنية التحتية التركية بوراك أيكان، إلى جانب وفود رسمية وفنية من الدول الثلاث.





وتم في ختام الاجتماع توقيع محضر مشترك سيرفع إلى وزراء النقل في الدول الثلاث، وتضمن مقترحات رئيسية من بينها: تفعيل اللجان الفنية لأنماط النقل البري والبحري والسككي والجوي، وفتح معبر باب الهواء – جيلواغوز أمام الشاحنات الأردنية عبر سوريا بعد استكمال الشروط الفنية، وتفعيل الخط الحديدي الحجازي من خلال تقديم تركيا دعماً لسوريا لإعادة ترميمه، وتقديم الأردن دعماً فنياً يتمثل بصيانة القاطرات السورية، إضافة إلى التعاون الثلاثي لإعداد دراسات فنية لإنشاء خط سككي بمواصفات عالمية يربط الدول الثلاث بشبكات التجارة العالمية، إلى جانب بحث إمكانية تعزيز خط الشاحنات من ميناء العقبة باتجاه تركيا وأوروبا الشرقية عبر اتفاقيات تعاون مشترك.



وفي مستهل الاجتماع، رحّب أبو ديه بالوفدين السوري والتركي، مؤكداً عمق العلاقات الطيبة التي تربط البلدان الثلاثة على مختلف الصعد. وأشار إلى أن اللقاء يمثل محطة مهمة لتعزيز أواصر التعاون المشترك في قطاع النقل واللوجستيات، مبيّناً أن الأردن ينظر إلى هذا النوع من الاجتماعات باعتباره خطوة عملية لترجمة العلاقات الطيبة إلى مشاريع اقتصادية واستراتيجية ملموسة. وأضاف أن الاجتماع يشكل فرصة لتبادل وجهات النظر حول القضايا الفنية ذات الاهتمام المشترك، ويسهم في وضع أسس راسخة لمشاريع مستقبلية تخدم المصالح الثلاثية، مؤكداً أن روح التوافق التي سادت النقاشات تعكس الرغبة الجادة لدى جميع الأطراف في دفع عجلة التعاون إلى الأمام.



من جانبه، شدّد رحّال على عمق الروابط التاريخية التي تجمع سوريا مع الأردن وتركيا، لافتاً إلى أن التعاون في قطاع النقل يمثل مدخلاً لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الثلاث. وأوضح أن سوريا تولي أهمية خاصة لتفعيل مشاريع السكك الحديدية لما لها من دور في دعم حركة التجارة وتسهيل نقل البضائع والركاب، مؤكداً أن إعادة إحياء الخط الحديدي الحجازي سيكون له أثر إيجابي مباشر على الاقتصاد والتنمية. وأضاف أن الاجتماع شكّل منصة مهمة لتبادل الآراء والأفكار، مشيداً بالأجواء الإيجابية التي سادت أعماله وأسهمت في الخروج بنتائج عملية.



كما أكد أيكان على متانة العلاقات التي تجمع تركيا مع الأردن وسوريا، مشدداً على أن هذا الاجتماع الفني يمثل خطوة مهمة نحو تطوير شراكة عملية في قطاع النقل البري والسككي.



وأوضح أن النقاشات فتحت آفاقاً جديدة لتوسيع التعاون في مجال البنية التحتية، مشيراً إلى أن فكرة تعزيز الربط السككي الثلاثي ستسهم في رفع كفاءة حركة التجارة وتعزيز الربط الإقليمي والعالمي.



وشارك في الاجتماع من الجانب الأردني مدير عام مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني المهندس زاهي خليل، ومسؤولون من الجمارك الأردنية وعدد من المختصين والخبراء من وزارة النقل.



ومن الجانب السوري شارك رئيس دائرة التعاون الدولي في وزارة النقل إياد حسن الأسعد، ومسؤول السكك الحديدية علي نعيم إسبِر، ومدير مديرية تنظيم نقل البضائع خالد حسن كسحة، ومدير مديرية الشركات المشتركة للنقل البري أحمد دعاس.



أما من الجانب التركي فشارك المدير العام لتنظيم خدمات النقل مراد باشطور، والمدير العام للسكك الحديدية الحكومية التركية فيسي كورت، ورئيس القسم هاكان أرسلان، ورئيس القسم حسن بوز، ورئيس قسم السكك الحديدية الحكومية التركية فرحات ديمركيران، إلى جانب أعضاء الوفد الفني المرافق.