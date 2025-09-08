اجتماع يناقش سبل تنشيط الحركة التجارية في شارع الجامعة بإربد

وقال رئيس لجنة بلدية إربد الكبرى عماد العزام، خلال الاجتماع بحضور تجار الشارع ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، أن البلدية ستعمل على عدة مسارات لتحسين الحركة التجارية وتنشيط الأسواق في المناطق المحتاجة والتي تراجع فيها النشاط الاقتصادي نظرا لتوسع مدينة إربد.
وبين العزام، أن البلدية ستعمل على إزالة الحاجز الحديدي كاملا من الجزيرة الوسطية في شارع الجامعة لتسهيل حركة تنقل المواطنين بين المحال التجارية والمطاعم، لافتا الى ان النفق الواقع أمام بوابة كلية الاقتصاد القديمة في جامعة اليرموك لم يعد يؤدي غرضه، إضافة إلى السماح لأصحاب المحال باستغلال الارتداد ضمن الرصيف بما ينعكس إيجابا على نشاطهم التجاري.
