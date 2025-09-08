الإثنين 2025-09-08 05:31 م
 

اجتماع يناقش سبل تنشيط الحركة التجارية في شارع الجامعة بإربد

اختتام فعاليات برنامج "المهارات الرقمية الأساسية" في غرفة تجارة إربد
غرفة تجارة إربد
 
الإثنين، 08-09-2025 04:49 م

الوكيل الإخباري-    ناقش اجتماع نظمته غرفة تجارة إربد، اليوم الاثنين، سبل تنشيط الحركة التجارية في شارع شفيق إرشيدات المعروف بشارع الجامعة جنوب إربد.

اضافة اعلان


وقال رئيس لجنة بلدية إربد الكبرى عماد العزام، خلال الاجتماع بحضور تجار الشارع ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، أن البلدية ستعمل على عدة مسارات لتحسين الحركة التجارية وتنشيط الأسواق في المناطق المحتاجة والتي تراجع فيها النشاط الاقتصادي نظرا لتوسع مدينة إربد.


وبين العزام، أن البلدية ستعمل على إزالة الحاجز الحديدي كاملا من الجزيرة الوسطية في شارع الجامعة لتسهيل حركة تنقل المواطنين بين المحال التجارية والمطاعم، لافتا الى ان النفق الواقع أمام بوابة كلية الاقتصاد القديمة في جامعة اليرموك لم يعد يؤدي غرضه، إضافة إلى السماح لأصحاب المحال باستغلال الارتداد ضمن الرصيف بما ينعكس إيجابا على نشاطهم التجاري.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ت

أخبار محلية عاجل الملك يزور مطار الملكة علياء الدولي ويطلق مشروعين جديدين

j

أخبار محلية العطيات تستقبل وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني البحرينية في عمّان

"طاقة الأعيان" تطلع على مشاريع وخطط شركة الكهرباء الأردنية

أخبار محلية "طاقة الأعيان" تطلع على مشاريع وخطط شركة الكهرباء الأردنية

بلدية مؤاب

أخبار محلية بلدية مؤاب تنظم ورشة عمل حول تمكين المرأة

اختتام فعاليات برنامج "المهارات الرقمية الأساسية" في غرفة تجارة إربد

أخبار محلية اجتماع يناقش سبل تنشيط الحركة التجارية في شارع الجامعة بإربد

30 ألف مراجع و1,647 عملية في المستشفى الميداني جنوب غزة منذ تموز

أخبار محلية المستشفيات الميدانية الأردنية تواصل تقديم خدماتها في غزة رغم التحديات الإنسانية

رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا تربويا من مديرية التربية والتعليم المزار الشمالي

أخبار محلية رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا تربويا من مديرية التربية والتعليم بالمزار الشمالي

جرش

أخبار محلية محافظ جرش: إجراءات حازمة لمواجهة التسكع أمام المدارس



 
 





الأكثر مشاهدة