اجتماع يناقش سبل تنشيط الحركة التجارية في شارع الجامعة بإربد

الوكيل الإخباري- ناقش اجتماع نظمته غرفة تجارة إربد، اليوم الاثنين، سبل تنشيط الحركة التجارية في شارع شفيق إرشيدات المعروف بشارع الجامعة جنوب إربد.

اضافة اعلان



وقال رئيس لجنة بلدية إربد الكبرى عماد العزام، خلال الاجتماع بحضور تجار الشارع ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، أن البلدية ستعمل على عدة مسارات لتحسين الحركة التجارية وتنشيط الأسواق في المناطق المحتاجة والتي تراجع فيها النشاط الاقتصادي نظرا لتوسع مدينة إربد.