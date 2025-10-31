الدفاع المدني يسيطر على حريق في منطقة المغير بإربد

08:28 ص

الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن فرق الإطفاء في مديرية دفاع مدني شرق إربد تعاملت مع حريق شب في ساحة خارجية بمنطقة المغير.





وأوضح أن مساحة الحريق تُقدّر بحوالي (500) متر مربع، وتحتوي الساحة على مواسير ومواد بلاستيكية تُستخدم لأغراض الصرف الصحي.



وأضاف أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق بالكامل دون وقوع أية إصابات.



وأشار إلى أنه سيتم فتح تحقيق من قبل الجهات المختصة للوقوف على سبب الحريق.