الجمعة 2025-10-31 10:08 ص
 

الدفاع المدني يسيطر على حريق في منطقة المغير بإربد

ارشيفية
ارشيفية
 
الجمعة، 31-10-2025 08:28 ص
الوكيل الإخباري-   قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن فرق الإطفاء في مديرية دفاع مدني شرق إربد تعاملت مع حريق شب في ساحة خارجية بمنطقة المغير.اضافة اعلان


وأوضح أن مساحة الحريق تُقدّر بحوالي (500) متر مربع، وتحتوي الساحة على مواسير ومواد بلاستيكية تُستخدم لأغراض الصرف الصحي.

وأضاف أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق بالكامل دون وقوع أية إصابات.

وأشار إلى أنه سيتم فتح تحقيق من قبل الجهات المختصة للوقوف على سبب الحريق.
 
 
ارشيفية

