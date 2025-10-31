استمرار تثبيت بند فرق أسعار الوقود عند الصفر في تشرين الثاني 2025

الجمعة 2025-10-31 01:41 م
 

الجمعة، 31-10-2025 01:22 م
الوكيل الإخباري-   أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، المهندس زياد السعايدة، أن مجلس مفوضي الهيئة قد قرّر الإبقاء على قيمة تعرفة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء لشهر تشرين الثاني المقبل لعام 2025 بقيمة صفر.اضافة اعلان


وأضاف المهندس السعايدة أن القرار يأتي استمراراً للقيمة التي تم اعتمادها لشهر تشرين الأول الجاري.
 
 
