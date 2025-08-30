اختتام دورة متقدمة في التحكيم

الوكيل الإخباري- اختتمت اليوم السبت دورة تأهيلية متقدمة بإجراءات التحكيم الحر والمؤسسي بمشاركة 60 خبيرا من القضاة، والمهندسين، والمحامين، والأكاديميين، والمقاولين نظمتها جمعية المحكمين الأردنيين في مقر نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين بحضور وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ورئيس جمعية المحكمين الأردنيين الدكتور مصلح الطراونة.

