اختتام دورة متقدمة في التحكيم

الأحد 2025-08-31 01:29 ص
 

السبت، 30-08-2025 11:22 م

الوكيل الإخباري-    اختتمت اليوم السبت دورة تأهيلية متقدمة بإجراءات التحكيم الحر والمؤسسي بمشاركة 60 خبيرا من القضاة، والمهندسين، والمحامين، والأكاديميين، والمقاولين نظمتها جمعية المحكمين الأردنيين في مقر نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين بحضور وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ورئيس جمعية المحكمين الأردنيين الدكتور مصلح الطراونة.

وبحسب بيان للجمعية، استمرت الدورة 30 ساعة تدريبية على مدار 7 أيام، وركزت على تزويدهم المشاركين بمعلومات شاملة وتطبيقية حول مسائل التحكيم وتمكينهم من صياغة شروطه والتمييز بين آليات التحكيم والفرق بين التحكيم الحر والمؤسسي، واختيار المسار الأنسب لطبيعة النزاع.

 
 
