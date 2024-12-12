 
الخميس 2024-12-12 07:15 م
 

ارتفاع إنتاج زيت الزيتون بنسبة 40 % في الموسم الحالي

زيت الزيتون
زيت الزيتون
الخميس، 12-12-2024 04:52 م

الوكيل الإخباري-   ارتفعت كميات إنتاج زيت الزيتون خلال أول شهرين من الموسم الحالي 2024 بنسبة 40.2 بالمئة، مقارنة بالفترة ذاتها من الموسم الماضي.

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وقالت دائرة الإحصاءات العامة في تقريرها اليوم الخميس، حول كميات زيت الزيتون التي تم إنتاجها خلال الفترة من 12 تشرين الأول إلى 11 كانون الأول الحالي، إن كمية زيت الزيتون المنتجة منذ بدء الموسم بلغت 34.03 ألف طن مقارنة مع 24.27 ألف طن تم إنتاجها في الشهرين الأول والثاني من الموسم الماضي.


وعلى صعيد التوزيع الجغرافي لكميات إنتاج زيت الزيتون، احتلت محافظة إربد المرتبة الأولى بحجم 17 ألف طن، تلتها محافظة عجلون (6.2 ألف طن)، وجاءت محافظة البلقاء في المرتبة الثالثة حوالي 3.2 ألف طن، بينما كان إنتاج المعاصر في محافظة العقبة هو الأقل بكمية إنتاج لم تتجاوز 0.2 ألف طن.


وستصدر دائرة الإحصاءات النتائج النهائية عند انتهاء موسم الزيتون بداية العام القادم.


يشار إلى أن دائرة الإحصاءات تنفذ مسحا سنويا لمعاصر زيت الزيتون منذ 2008 بالتعاون مع وزارة الزراعة، ومن خلال زيارات أسبوعية طيلة موسم عصر الزيتون بهدف جمع كافة البيانات المتعلقة بكميات إنتاج زيت الزيتون، حيث يأتي هذا التعاون ضمن أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية، لتعزيز الجهود المبذولة في ضمان توحيد الرقم الإحصائي الوطني، وتكوين رؤية واضحة لتحقيق الأمن الغذائي للمجتمع، والمساهمة في وضع رؤى وقرارات مستقبلية.

 
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