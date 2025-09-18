ارتفاع مساحات الأبنية المرخصة في المملكة بنسبة 21% خلال 7 أشهر

الوكيل الإخباري- أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول النشاط العمراني ورخص الأبنية في المملكة، حيث بلغ مجموع مساحات الأبنية المرخصة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي 5.58 مليون متر مربع، مقارنة مع 4.62 مليون متر مربع لنفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع نسبته 21 بالمئة.

وبحسب التقرير، بلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة 14124 رخصة خلال الفترة ذاتها، مقارنة مع 12614رخصة خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 12 بالمئة.



وعلى الصعيد الشهري ارتفعت المساحات المرخصة من 792 ألف متر مربع في حزيران الماضي إلى 809 آلاف متر مربع في تموز الماضي، بنسبة نمو شهرية بلغت2.1 بالمئة.