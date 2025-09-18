ارتفاع مساحات الأبنية المرخصة في المملكة بنسبة 21% خلال 7 أشهر

وبحسب التقرير، بلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة 14124 رخصة خلال الفترة ذاتها، مقارنة مع 12614رخصة خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 12 بالمئة.
وعلى الصعيد الشهري ارتفعت المساحات المرخصة من 792 ألف متر مربع في حزيران الماضي إلى 809 آلاف متر مربع في تموز الماضي، بنسبة نمو شهرية بلغت2.1 بالمئة.
