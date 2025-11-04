مقتل مسؤول أمني كبير في القاعدة باليمن بقصف مسيرة جوية أمريكية

وأضاف المصدر: "قُتل مسؤول أمني كبير في تنظيم القاعدة في اليمن، والمعروف باسم أبو محمد الصنعاني".
وذكر المصدر أن الصنعاني مات متأثراً بجروح خطيرة أصيب بها في غارة لطائرة أمريكية بدون طيار في منطقة الشبوان بوادي عبيدة شرق محافظة مأرب.
وأكد المصدر للوكالة أن عناصر تنظيم القاعدة لم يتمكنوا من إنقاذ الصنعاني بسبب خطورة إصابته بعد نقله إلى أحد المخابئ التابعة للتنظيم.
وفي مايو الماضي، قال مصدر يمني لوكالة نوفوستي إن مسيرة جوية أمريكية ضربت خمسة من قادة تنظيم القاعدة، من بينهم أبو العطا الصنعاني، وحسن الصنعاني، وأبو محمد البيضاني، خلال غارة على معقل للقاعدة في محافظة أبين جنوب اليمن، مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من أعضاء التنظيم.
روسيا اليوم
