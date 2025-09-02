الثلاثاء 2025-09-02 08:36 ص
 

استئصال ورم يزن 9 كغ لمريض في مستشفى الأمير راشد بن الحسن العسكري

جانب من العملية الجراحية
جانب من العملية الجراحية
 
الوكيل الإخباري-   أجرى فريق طبي متخصص من قسم الجراحة العامة وجراحة الغدد الصماء، برئاسة المقدم الطبيب أحمد عبيدات، في مستشفى الأمير راشد بن الحسن العسكري بمحافظة إربد، عملية استئصال ورم (ساركوما شحمية) من تجويف البطن، وزنه 9 كغ، لمريض يبلغ من العمر 40 عامًا.اضافة اعلان


وبيَّن رئيس قسم الجراحة في المستشفى، المقدم الطبيب أحمد عبيدات، أن هذا النوع من الأورام نادر، وتُعدّ عملية الاستئصال تحديًا بسبب حجمه الكبير وقربه من الأعضاء الحيوية الرئيسية في البطن، مشيرًا إلى أن المريض خرج من المستشفى بعد أن تماثل للشفاء.

وأكد مدير المستشفى، العميد الطبيب فراس الحموري، أن إجراء مثل هذه العمليات الكبرى في المستشفيات الطرفية يعكس مدى الجاهزية العالية، ومدى التطور والتحديث الذي وصلت إليه، مما ينعكس على خدمة المرضى والتخفيف عنهم.
 
 
