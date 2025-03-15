استئناف الرحلات المدرسية اعتبارا من السبت

12:26 ص

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الوكيل الإخباري- تستأنف وزارة التربية والتعليم السبت، الرحلات المدرسية بعد إيقافها في تشرين الثاني الماضي. اضافة اعلان





وكانت وزارة التربية، قد قررت استناداً لأحكام الفقرة ( أ/1) من المادة الرابعة من تعليمات الرحلات والزيارات المدرسية رقم (7) لسنة 2008 وتعديلاتها، إيقاف الرحلات المدرسية اعتبارا من 14 تشرين الثاني 2024 حتى 15 آذار الحالي.



وتشير المادة الرابعة من تعليمات الرحلات والزيارات المدرسية، أن تبدأ الرحلات المدرسية خلال العام الدراسي من 1 تشرين الأول إلى 15 تشرين الثاني، ومن 15 آذار حتى 15 حزيران، على أن تكون رحلات مدارس الذكور أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، فيما تكون رحلات مدارس الأناث والمدارس المختلطة السبت والاثنين والأربعاء من كل أسبوع.



وبحسب التعليمات، تكون رحلات المدارس الأساسية والخاصة المختلطة خلال أيام الأسبوع، وتكون رحلات طلبة المرحلة الأساسية (من الصف الأول إلى السادس) داخل حدود الأقليم.



واشترطت التعليمات بضرورة توفير وسيلة نقل مرخصة تقل الطلبة في الرحلات أو الزيارات المدرسية، وتتوافر فيها شروط السلامة العامة بموجب تقرير الفحص الفني الدوري الصادر من إدارة ترخيص السواقين والمركبات.