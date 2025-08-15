استجابة حكومية عاجلة لمعالجة مشكلة بيئية في لواء الرصيفة

وأكدت الوزارتان في بيان مشترك اليوم الجمعة، أنه تم توجيه كوادر التفتيش والرقابة البيئية، بالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة، لمتابعة القضية ميدانيًا وضمان معالجتها، كما تم تشكيل فريق ميداني لزيارة الموقع ووضع خطة عملية للحل، إضافة إلى تزويد بلدية الرصيفة بالآليات اللازمة لهذه الغاية.
وأوضحت الوزارتان، أن الإجراءات التنفيذية ستتم خلال أسبوع، وبالتنسيق الكامل مع بلدية الرصيفة، بما يضمن إزالة المسببات البيئية بشكل نهائي.
كما رحبت وزارة البيئة بأي ملاحظات من المواطنين، وأكدت استعدادها التام للتعاون مع جميع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على البيئة والصحة العامة, داعية المواطنين للإبلاغ عن اي مخالفة او شكوى عبر الأرقام التالية: 065560113/ رقم الشكاوي على تطبيق الواتساب 0790861998 أو 0781801143 -الخط الساخن 117119 اضافة لامكانية التواصل عبر البريد الإلكتروني: [email protected]
