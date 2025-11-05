الروابدة يرعى تأبين " عميد القادسية " حمدان .. الأربعاء

الوكيل الإخباري- يرعى رئيس الوزراء الأسبق، عبدالرؤوف الروابدة، الأربعاء المقبل حفل تأبين "عميد القادسية" المرحوم محمد حمدان الذي أمضى حياته رئيساً للنادي، وتولى مناصب عديدة في رئاسة وإدارات العديد من الاتحادات.

لجنة نادي القادسية التي شُكلت برئاسة رئيس مجلس الادارة هاني السفاريني، عقدت اجتماعات تحضيرية لإنجاح الحفل الذي يقام في قاعة غرفة تجارة عمان بالشميساني عند الخامسة مساء، حيث أعدت اللجنة كتيباً عن المسيرة الرياضية للفقيد، وتوجيه رقاع الدعوة للأوساط الرياضية والإعلامية والاجتماعية، لحضور حفل التأبين.



ويتحدث في الحفل رئيس النادي هاني السفاريني، غازي باشا الطيب، وزير الشباب الأسبق بشير الرواشدة، الاستاذ الصحفي سمير جنكات، الشاعر سعيد يعقوب، كلمة آل الفقيد ابنته سميرة محمد حمدان، كلمة راعي الحفل.



اعضاء لجنة التأبين: