الروابدة يرعى تأبين " عميد القادسية " حمدان .. الأربعاء

لجنة نادي القادسية التي شُكلت برئاسة رئيس مجلس الادارة هاني السفاريني، عقدت اجتماعات تحضيرية لإنجاح الحفل الذي يقام في قاعة غرفة تجارة عمان بالشميساني عند الخامسة مساء، حيث أعدت اللجنة كتيباً عن المسيرة الرياضية للفقيد، وتوجيه رقاع الدعوة للأوساط الرياضية والإعلامية والاجتماعية، لحضور حفل التأبين.
ويتحدث في الحفل رئيس النادي هاني السفاريني، غازي باشا الطيب، وزير الشباب الأسبق بشير الرواشدة، الاستاذ الصحفي سمير جنكات، الشاعر سعيد يعقوب، كلمة آل الفقيد ابنته سميرة محمد حمدان، كلمة راعي الحفل.
اعضاء لجنة التأبين:
هاني السفاريني، احمد ابو شيخة،د.قاسم ابو شقرة، الصحفي عبد الحافظ الهروط، الصحفي عوني فريج، المحامي حمزة القطارنة، د.باسم الفقير، السيد باسم نوفل، السيد هاشم شعبان، د .خالد زايد، السيد محمد خميس.
