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استقبال رسمي للسفينة الايطالية "فيسبوتشي"

السفينة الايطالية "فيسبوتشي"
السفينة الايطالية "فيسبوتشي"
الخميس، 06-02-2025 04:36 م

الوكيل الإخباري-   استقبلت شواطئ مدينة العقبة اليوم الخميس، السفينة الشراعية التاريخية التدريبية التابعة للبحرية الإيطالية "أمريغو فيسبوتشي"، في أول زيارة لها للمملكة، ضمن جولتها العالمية، وهي المحطة 34 قبل قبل عودتها إلى البحر الأبيض المتوسط.

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وكان في مراسم الاستقبال الرسمي للسفينة وطاقمها، نائب رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس حمزة الحاج حسن، ومحافظ العقبة خالد الحجاج، والسفير الإيطالي في الأردن لوتشيانو بييتسوتي، وقائد القوات البحرية الملكية في العقبة العقيد هشام الجراح، وعدد من المسؤولين الحكوميين في العقبة.


وقال الحاج حسن، زيارة السفينة تعبير عن عمق العلاقات بين المملكة وإيطاليا، لافتا إلى أن السفينة ستفتح أبوابها للجمهور يوم غد الجمعة للاطلاع على الثقافة والتاريخ الإيطالي العريق.

 
gnews

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