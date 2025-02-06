استقبال رسمي للسفينة الايطالية "فيسبوتشي"

وكان في مراسم الاستقبال الرسمي للسفينة وطاقمها، نائب رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس حمزة الحاج حسن، ومحافظ العقبة خالد الحجاج، والسفير الإيطالي في الأردن لوتشيانو بييتسوتي، وقائد القوات البحرية الملكية في العقبة العقيد هشام الجراح، وعدد من المسؤولين الحكوميين في العقبة.
وقال الحاج حسن، زيارة السفينة تعبير عن عمق العلاقات بين المملكة وإيطاليا، لافتا إلى أن السفينة ستفتح أبوابها للجمهور يوم غد الجمعة للاطلاع على الثقافة والتاريخ الإيطالي العريق.
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