استقبال رسمي للسفينة الايطالية "فيسبوتشي"

الوكيل الإخباري- استقبلت شواطئ مدينة العقبة اليوم الخميس، السفينة الشراعية التاريخية التدريبية التابعة للبحرية الإيطالية "أمريغو فيسبوتشي"، في أول زيارة لها للمملكة، ضمن جولتها العالمية، وهي المحطة 34 قبل قبل عودتها إلى البحر الأبيض المتوسط.

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وكان في مراسم الاستقبال الرسمي للسفينة وطاقمها، نائب رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس حمزة الحاج حسن، ومحافظ العقبة خالد الحجاج، والسفير الإيطالي في الأردن لوتشيانو بييتسوتي، وقائد القوات البحرية الملكية في العقبة العقيد هشام الجراح، وعدد من المسؤولين الحكوميين في العقبة.