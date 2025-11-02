اصابات بحادث تصادم ودهس على الطريق الصحراوي - صورة

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - أُصيب 3 أشخاص، إثر حادث تصادم بين شاحنيتن ودهس لاحد الأشخاص أثناء وقوفه على الشارع العام ، اليوم الاحد ، على الطريق الصحراوي بإتجاه الجنوب .

ووفق مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري تم نقل المصابين إلى مستشفى الأمير علي العسكري ومستشفى الكرك الحكومي لتلقي العلاج، وبوشرت التحقيقات .