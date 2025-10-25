اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

وستتواجد عربة الترخيص المتنقلة باتجاه طريق اربد/ الحصن، داخل الساحة المقابلة لأكاديمية اديسون التابعة لبلدية بني عبيد، ضمن مظلة مركز الخدمات الحكومي الشامل من الساعة الثالثة ظهراً وحتى الثامنة مساءً؛ لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين و مركباتهم في مدينة اربد باستثناء الفحصين العملي والنظري.
