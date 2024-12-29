اعلان صادر عن وزارة التربية بشأن المدارس

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة التربية والتعليم عن طرح عطاء لصيانة مجموعة من المدارس في عدة مناطق في المملكة منها لواء الجامعة، والشوبك، ووادي السير، ولواء ماركا، لواء القصر ، محافظة الكرك، وقصبة المفرق.

اضافة اعلان



ودعت الوزارة المقاولين المصنفين بالدرجات الرابعة أو الخامسة (اختصاص صيانة او انشاء أبنية) والسادسة أشغال عامة الراغبين في المنافسة مراجعة إدارة الأبنية والمشاريع الدولية في الوزارة.