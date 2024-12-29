اعلان صادر عن وزارة التربية بشأن المدارس

ودعت الوزارة المقاولين المصنفين بالدرجات الرابعة أو الخامسة (اختصاص صيانة او انشاء أبنية) والسادسة أشغال عامة الراغبين في المنافسة مراجعة إدارة الأبنية والمشاريع الدولية في الوزارة.
-
أخبار متعلقة
-
رئيس الوزراء جعفر حسان يصدر جملة من التوجيهات
-
فتح باب تقديم طلبات القبول الموحد للطلبة الوافدين - رابط
-
3439 طن خضار وفواكه وورقيات في السوق المركزي الأحد
-
حسان في مادبا لتفقد مشروع الممر السياحي
-
رئيس الوزراء يوجه بمتابعة حالة الفنان إبراهيم أبو الخير
-
وفاة طفل بحادث دهس في البيادر
-
صانع محتوى أردني شهير: هذا ما طلبه مني نظام الأسد !
-
بلدية بني عبيد تطرح عطاء لإنشاء مدينة ألعاب ترفيهية