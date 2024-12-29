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اعلان صادر عن وزارة التربية بشأن المدارس

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
الأحد، 29-12-2024 01:03 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة التربية والتعليم عن طرح عطاء لصيانة مجموعة من المدارس في عدة مناطق في المملكة منها لواء الجامعة، والشوبك، ووادي السير، ولواء ماركا، لواء القصر ، محافظة الكرك، وقصبة المفرق.

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ودعت الوزارة المقاولين المصنفين بالدرجات الرابعة أو الخامسة (اختصاص صيانة او انشاء أبنية) والسادسة أشغال عامة الراغبين في المنافسة مراجعة إدارة الأبنية والمشاريع الدولية في الوزارة.

 


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