افتتاح المشغل الإنتاجي لمسار الضيافة في مدرسة الزرنوجي بإربد

وقالت فريحات إن هذه المشاغل تُكسب الطلبة خبرة عملية في سوق العمل، وفق طرق تعليمية وتقييمية تزوّدهم بالمعارف والمهارات المطلوبة، ما يؤهلهم للاندماج في الحياة العملية أو التوجه لمواصلة الدراسة الجامعية.
وأضافت أن البرامج التقنية الحديثة أحدثت تغييرا واضحا في نظرة المجتمع إلى التعليم المهني، مشيرة إلى أهمية تفعيل سجلات حضور الطلبة وغيابهم، ورصدها يوميا لإدخالها في منظومة OpenEmis.
وجالت فريحات، برفقة رئيسي قسمي الإعلام، وليد بني هاني، والتخطيط عيسى فريحات، في أجنحة تخصص الضيافة، التي تشمل جناح الطعام والاستقبال، والمطبخ الإنتاجي، إضافة إلى تفقد الجانب العلمي للقسم الزراعي.
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