افتتاح المشغل الإنتاجي لمسار الضيافة في مدرسة الزرنوجي بإربد

الوكيل الإخباري- افتتحت مديرة التربية والتعليم للواء قصبة إربد، الدكتورة بسمة فريحات، اليوم الأحد، في مدرسة الزرنوجي الثانوية الشاملة للبنين، المشغل الإنتاجي لمسار الضيافة "بيتك".

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وقالت فريحات إن هذه المشاغل تُكسب الطلبة خبرة عملية في سوق العمل، وفق طرق تعليمية وتقييمية تزوّدهم بالمعارف والمهارات المطلوبة، ما يؤهلهم للاندماج في الحياة العملية أو التوجه لمواصلة الدراسة الجامعية.