افتتاح الموقع الجديد لأكاديمية "سايبر شيلد" للأمن السيبراني

الوكيل الإخباري - مندوباً عن رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، افتتح المساعد للتخطيط والتنظيم والموارد الدفاعية، اليوم الثلاثاء، الموقع الجديد لأكاديمية "سايبر شيلد" للأمن السيبراني التابعة للمركز الأردني للتصميم والتطويرJODDB" في الجامعة الأردنية، بحضور رئيس الجامعة الدكتور نذير عبيدات وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي.



وقال مدير عام المركز: "إن الأكاديمية تقوم بتوحيد الجهود بين قطاعي الأعمال والأكاديمي لخلق فرص جديدة للشباب الأردني، ومواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، إضافة إلى استحداث شراكات استراتيجية بين المركز والجامعات، للتعاون في تطوير مجال الأمن السيبراني.



وأضاف أن الأكاديمية تسعى من خلال موقعها الجديد إلى تقديم أفضل الخدمات التعليمية والتدريبية في مجال الأمن السيبراني، لتلبية احتياجات السوق المحلي والعالمي، مشيراً أن المركز يستثمر بالبنية التحتية والتكنولوجية، مما يُمكّن المتدربين والمؤسسات والدول من التعامل مع سيناريوهات واقعية من خلال اعتماد الأكاديمية على 80% من التدريب العملي.



واستمع المساعد للتخطيط والتنظيم والموارد الدفاعية والحضور خلال جولة في أقسام ومرافق الأكاديمية، إلى إيجازين قدمهما مديرها ورئيس دائرة المبيعات واستراتيجية الأعمال، عن البيئات والخدمات السيبرانية التي تقدمها الأكاديمية، وإنجازاتها ومبادراتها منذ انطلاقها عام ٢٠١٩.



يذكر أنه تم توقيع اتفاقية بين المركز الأردني للتصميم والتطوير JODDB والجامعة الأردنية، بهدف تعزيز التعاون لإطلاق برامج الدبلوم المشترك في مجال الامن السيبراني والذكاء الاصطناعي المعتمد وفقاً للتشريعات النافذة، إضافة إلى تدريب وتأهيل الطلاب المتوقع تخرجهم لسوق العمل، وسيتم تدريب ما يزيد عن 200 طالب، وتدريب أعضاء الهيئة التدريسية واعتمادهم كمدربين معتمدين لدى الأكاديمية، وتنظيم مسابقات (CTF) سنوياً.