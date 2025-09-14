افتتاح دورة تخطيط العمليات المشتركة 4 في كلية القيادة والأركان

الوكيل الإخباري- افتتحت في كلية القيادة والأركان الملكية الأردنية، اليوم الأحد، دورة تخطيط العمليات المشتركة/4، بمشاركة ضباط من مختلف صنوف القوات المسلحة الأردنية وعدد من ضباط الدول الشقيقة والصديقة، بحضور آمر الكلية.

اضافة اعلان



وتهدف الدورة التي تستمر أسبوعين إلى إعداد وتأهيل الضباط ليكونوا قادرين على استيعاب المفاهيم الأساسية وتوظيفها في التخطيط السليم للعمليات المشتركة، وترسيخ مفهوم مصطلح العمليات المشتركة ومبادئها لدى الطلاب، وتنمية قدراتهم على استخدام عناصر التصميم العملياتي في التخطيط للحملات والعمليات المشتركة، إضافة إلى تنمية مهارة الطلاب في التعرف على مراكز الثقل والقدرة على تحليلها، وتعريف الطلاب بنماذج ونسق وتقادير الموقف والخطط المشتركة.