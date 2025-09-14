افتتاح دورة تخطيط العمليات المشتركة 4 في كلية القيادة والأركان

وتهدف الدورة التي تستمر أسبوعين إلى إعداد وتأهيل الضباط ليكونوا قادرين على استيعاب المفاهيم الأساسية وتوظيفها في التخطيط السليم للعمليات المشتركة، وترسيخ مفهوم مصطلح العمليات المشتركة ومبادئها لدى الطلاب، وتنمية قدراتهم على استخدام عناصر التصميم العملياتي في التخطيط للحملات والعمليات المشتركة، إضافة إلى تنمية مهارة الطلاب في التعرف على مراكز الثقل والقدرة على تحليلها، وتعريف الطلاب بنماذج ونسق وتقادير الموقف والخطط المشتركة.
ويشتمل منهاج الدورة على موضوعات المفهوم العام للعمليات المشتركة، ومستويات الحرب والصراع المسلح، ومفهوم الفن العملياتي ودوره بالتخطيط في العمليات المشتركة والتصميم العملياتي، وترتيب العمليات والدور الذي تلعبه عناصرها في التخطيط للعمليات المشتركة وخطوات التخطيط للعمليات المشتركة.
-
أخبار متعلقة
-
إدارة ترخيص السواقين والمركبات تعلن عن مزاد للأرقام المميزة
-
الأمن يوضح تفاصيل الفيديو الذي جرى تداوله لمشاجرة في القويسمة
-
الحكومة توافق على نظام معدل لتأجير الأراضي في وادي الأردن
-
رسميا .. الحكومة تكشف عن موعد تطبيق برنامج خدمة العلم
-
الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام تنظيم وسائل الدعاية الانتخابية
-
مجلس الوزراء يوافق على قرارات في ٣ قطاعات مهمة
-
وزير العدل يبحث مع وفد أميركي التعاون في مجالات حقوق الإنسان
-
دور نشر أردنية تشارك في معرض بغداد الدولي للكتاب