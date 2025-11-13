الخميس 2025-11-13 02:33 م
 

وزير الزراعة يبحث مع السفيرة التونسية سبل التعاون الزراعي

الخميس، 13-11-2025 12:40 م

الوكيل الإخباري-   بحث وزير الزراعة الدكتور صائب الخريسات، خلال لقائه اليوم الخميس، سفيرة الجمهورية التونسية لدى المملكة مفيدة الزريبي، سبل التعاون الزراعي.

كما بحث الجانبان آليات تعزيز التعاون الزراعي بين البلدين الشقيقين بما يضمن انسيابية السلع والمنتجات الزراعية .


وتناول اللقاء أهمية تبادل الخبرات العلمية والفنية في مجالات الأبحاث الزراعية، والتعاون في مشروعات الاتحاد الأوروبي المشتركة، إضافة الى أهمية التدريب وتبادل الكفاءات، لا سيما في مجالات تطوير عمليات ما بعد الحصاد لمحاصيل الحمضيات، وإنتاج أصناف القمح المقاومة للجفاف، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحسين الإنتاج الزراعي في البلدين.

 
 
