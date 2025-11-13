وزير الزراعة يبحث مع السفيرة التونسية سبل التعاون الزراعي

الوكيل الإخباري- بحث وزير الزراعة الدكتور صائب الخريسات، خلال لقائه اليوم الخميس، سفيرة الجمهورية التونسية لدى المملكة مفيدة الزريبي، سبل التعاون الزراعي.

كما بحث الجانبان آليات تعزيز التعاون الزراعي بين البلدين الشقيقين بما يضمن انسيابية السلع والمنتجات الزراعية .