وزارة الأشغال تستعد للتعامل مع الظروف الجوية المتوقعة بكامل جاهزيتها

12:35 م

الوكيل الإخباري- أكدت وزارة الأشغال العامة والإسكان جاهزيتها للتعامل مع الظروف الجوية المتوقعة.





وأشارت الوزارة في بيان لها الخميس، إلى أن غرف العمليات في كافة مديريات الأشغال جاهزة لاستقبال بلاغات وملاحظات المواطنين على مدار الساعة.



وأوضحت الوزارة أن لديها 110 فرق ميدانية مدعومة بـ 135 آلية حكومية و 20 كاسحة ثلوج و190 آلية للقطاع الخاص تحت الطلب، للتعامل مع أية حالة تتطلب التدخل.