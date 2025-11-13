الملك يجتمع بممثلين عن شركات فيتنامية رائدة في قطاع المحيكات

وتم استعراض ميزات الشراكات الاستثمارية وبحث فرص إنشاء شراكات صناعية تكاملية في قطاع المحيكات بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين.
وأكد جلالة الملك خلال الاجتماع، الذي عقد في العاصمة هانوي، حرص الأردن على توطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية مع فيتنام.
وأشار جلالته إلى أهمية التجربة الفيتنامية في جذب الاستثمارات وتطوير الصناعات المحلية، خاصة في قطاع المحيكات.
ولفت جلالة الملك، خلال الاجتماع الذي عقد بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، إلى فرص استفادة الشركات الفيتنامية من الميزات الاستثمارية في المملكة، وخاصة بالمناطق الصناعية الخاصة بقطاع المحيكات لتوسيع وصول منتجاتها إلى أسواق جديدة.
