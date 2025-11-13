الملك يجتمع بممثلين عن شركات فيتنامية رائدة في قطاع المحيكات

الوكيل الإخباري- اجتمع جلالة الملك عبدﷲ الثاني، الخميس، بممثلين عن شركات فيتنامية رائدة في قطاع المحيكات وممثلين عن قطاع المحيكات في الأردن.

وتم استعراض ميزات الشراكات الاستثمارية وبحث فرص إنشاء شراكات صناعية تكاملية في قطاع المحيكات بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين.



وأكد جلالة الملك خلال الاجتماع، الذي عقد في العاصمة هانوي، حرص الأردن على توطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية مع فيتنام.



وأشار جلالته إلى أهمية التجربة الفيتنامية في جذب الاستثمارات وتطوير الصناعات المحلية، خاصة في قطاع المحيكات.