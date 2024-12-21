افتتاح فعاليات اليوم الطبي المجاني لنادي خريجي الكلية العلمية الإسلامية

وأكد مهيدات، في بيان اليوم السبت، أهمية مبادرات المجتمع المحلي ومساهمتها الفاعلة في القطاع الصحي والطبي الوطني، من خلال التشاركية في تقديم الخدمات الصحية للمجتمع المحلي.
وثمّن جهود نادي الخريجين في تنفيذ مثل هذه الفعاليات والأنشطة المختلفة، وجهود الأطباء وممثلي الجهات المشاركة، مستذكرًا مسيرة الكلية العلمية الإسلامية التربوية والتعليمية الممتدة على مدار أكثر من 77 عامًا.
وقالت أمين عام النادي، نشوى عبيدات، إن هدف اليوم الطبي هو تقديم خدمات طبية شاملة ومجانية للمجتمع المحلي واستشارات متنوعة، مثمّنة جهود الشركاء في هذا اليوم، سواء وزارة الصحة والمؤسسة وبنك الدم، ومركز الحسين للسرطان، والمستشفيات، والمختبرات الطبية، وشركات الأدوية.
وشمل اليوم الطبي استشارات في الطب العام والباطني والنسائية والعيون والجلدية والعظام والأسنان وطب الأطفال، بالإضافة إلى إجراء فحوصات وتحاليل طبية متنوعة في المختبرات، واستشارات للإقلاع عن التدخين، والعلاج والتأهيل الطبيعي، والنطق، والسمعيات.
كما تضمن اليوم الطبي محاضرات تثقيفية حول الغذاء، والتوقف عن التدخين، والسمنة، والوزن الصحي، ومقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية، والتصوير الطبي للأطفال.
بترا
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