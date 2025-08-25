افتتاح فعاليات اليوم العلمي لكلية الهندسة بجامعة مؤتة

وأشاد الدكتور النعيمات بمستوى المشاريع الطلابية المعروضة، مؤكداً أنها تعكس كفاءة طلبة كلية الهندسة وقدرتهم على الإبداع والمنافسة، وتبرهن على دور الجامعة في إعداد كفاءات هندسية قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل.
وأكد عميد كلية الهندسة الدكتور جمال بني سلامة في كلمته أن هذا اليوم العلمي يجسد رؤية الجامعة في ربط التعليم الهندسي بالواقع العملي وتعزيز قدرات الطلبة من خلال عرض مشاريعهم وإبداعاتهم، مشيداً بدعم الشركاء الاستراتيجيين الذين أسهموا في إنجاح الفعالية .
