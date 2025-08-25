افتتاح فعاليات اليوم العلمي لكلية الهندسة بجامعة مؤتة

الوكيل الإخباري- افتتح رئيس جامعة مؤتة الدكتور سلامة النعيمات اليوم الاثنين فعاليات اليوم العلمي لكلية الهندسة بحضور نائبه للشؤون الإدارية الدكتور محمد الصرايرة ونائبه للشؤون العلمية الدكتور أمين عقل، وعدد من عمداء الكليات وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، إلى جانب ممثلين عن نقابة المهندسين الأردنيين وشركة البوتاس العربية وعدد من القطاعات الداعمة.

وأشاد الدكتور النعيمات بمستوى المشاريع الطلابية المعروضة، مؤكداً أنها تعكس كفاءة طلبة كلية الهندسة وقدرتهم على الإبداع والمنافسة، وتبرهن على دور الجامعة في إعداد كفاءات هندسية قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل.