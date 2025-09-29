افتتاح مؤتمر "الزراعة المستدامة نحو أمن غذائي متكامل"

الوكيل الإخباري- افتتح مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور إبراهيم محمد الرواشدة اليوم الاثنين، أعمال مؤتمر "الزراعة المستدامة نحو أمن غذائي متكامل من خلال الممارسات الزراعية الذكية مناخياً".

وقال الرواشدة إن المؤتمر يشكّل محطة مهمة لتجسيد الرؤية الوطنية في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز مرونة القطاع الزراعي في مواجهة التغيرات المناخية، داعيا إلى تضافر الجهود المحلية والدولية للحد من التغيرات المناخية والبيئية من خلال استغلال الأراضي الزراعية وتطبيق الممارسات الزراعية الذكية مناخياً للوصول إلى الاكتفاء الذاتي وتحقيق التنمية المستدامة.



وشهد المؤتمر استعراضاً لنتائج مشروع "20 دونما من أجل التغيير نحو زراعة ذكية مناخياً"، الذي نفذته المنظمة السويسرية بالتعاون مع المركز الوطني للبحوث الزراعية، ومؤسسة نهر الأردن، والمجلس النرويجي للاجئين، و ( Venture X) بدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية.



وأحرز المشروع إنجازات بارزة على مستوى تمكين صغار المزارعين، خاصة في محاصيل البندورة والخيار والزعتر والزيتون، مستهدفاً محافظتي المفرق وإربد.



وتمكّن المشروع من بناء قدرات 655 مزارعاً ومزارعة، منهم 279 في محافظة إربد و376 في محافظة المفرق، الأمر الذي أسهم في تعزيز الممارسات الزراعية الذكية مناخياً، وتمكين 439 مزارعاً و216 مزارعة من تبني تقنيات حديثة تساهم في تحسين استدامة الإنتاج الزراعي ورفع كفاءته في الأردن.