بتوجيهات ملكية .. العيسوي يطمئن على مصابي المداهمة الأمنية في الرمثا

وخلال الزيارة نقل العيسوي للمصابين تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، واعتزازهما الكبير بما قدّموه من شجاعة وتضحية في أداء واجبهم الوطني، وتمنياتهما لهم بالشفاء العاجل وعودتهم القريبة إلى أهلهم واستئناف أداء واجبهم.
وأطمأن العيسوي على الوضع الصحي للمصابين، حيث استمع إلى إيجاز من مدير الخدمات الطبية الملكية، العميد الطبيب سهيل الحمر، عن حالتهم، والذي أوضح أن وضعهم الصحي مستقر وجيد، وأنهم يتلقّون الرعاية الطبية اللازمة.
وأكد العيسوي، خلال الزيارة، بحضور العميد الركن رعد العمايرة مدير المكتب العسكري الخاص لجلالة الملك، أنّ تضحيات نشامى القوات المسلحة – الجيش العربي والأجهزة الأمنية – ستظل محل تقدير وفخر لدى القيادة الهاشمية والشعب الأردني.
وأشاد العيسوي بروح الالتزام والبطولة التي يجسدها أبناء الوطن في حماية أمنه واستقراره.
وأعرب المصابون عن تقديرهم العميق لاهتمام جلالة الملك وسمو ولي العهد بصحتهم، مؤكدين أن رعاية القيادة الهاشمية لهم تجسد مكانة أبناء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لدى جلالته.
وأشاروا إلى أن هذا الدعم يمنحهم معنويات عالية ويعزز إصرارهم على مواصلة بذل كل جهد في سبيل أمن الوطن واستقراره وحماية المواطنين.
كما أكدوا أن إصابتهم خلال تنفيذ الواجب تمثل وسام عز يفتخرون به، مشددين على أنهم سيواصلون أداء رسالتهم وواجبهم بكل رجولة وشرف، وأن ما تعرضوا له يزيدهم قوة وإيمانًا بدورهم في الدفاع عن الوطن والوقوف خلف جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة وقيادته الحكيمة.
وكانت مديرية الأمن العام أوضحت في بيان لها أمس، أنّ قوة أمنية خاصة داهمت مساء الثلاثاء موقعًا في لواء الرمثا كان يؤوي شقيقين مطلوبين من حملة الفكر التكفيري على إثر قضايا تحقيقية مهمة.
وأشارت إلى أنه فور وصول القوة الأمنية إلى الموقع، بادر المطلوبان بإطلاق النار عليها بكثافة، ما أدّى إلى إصابة عدد من أفراد القوة المداهمة الذين أسعفوا إلى المستشفى للعلاج.
وأكّدت أنه تم تنفيذ قواعد الاشتباك وقتل المطلوبين الخارجين عن القانون، اللذين كانا قد تحصنا بالموقع واستخدما والدتهما بداخله كدرع بشري لمنع استهدافهما، إذ تمكنت القوة الأمنية من تحييد والدتهما وإبعادها دون إلحاق أي ضرر بها.
وأضافت مديرية الأمن العام أنّه تم تفتيش الموقع الذي تحصن به المطلوبان، إذ جرى ضبط مجموعة من الأسلحة النارية والعتاد.
-
أخبار متعلقة
-
فاعليات في الزرقاء تؤكد وقوفها مع الأجهزة الأمنية في مواجهة الفكر المتطرف
-
أبو مرجوب: تعزيز حقوق العاملات في الرعاية يبدأ بالاعتراف بالقطاع
-
القبض على مطلوب خطير في إربد وبحوزته مخدرات وسلاح
-
اختتام ورش عمل خارطة تحديث القطاع العام
-
اللواء الركن الحنيطي يلتقي قائد القوات المركزية الأميركية
-
الجيش يحبط محاولة تسلل 5 أشخاص عبر الحدود
-
محافظ معان يفتتح متحف الحياة البرلمانية المتنقل
-
رئيس مجلس النواب يزور مصابي المداهمة الأمنية في الرمثا