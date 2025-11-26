أبو مرجوب: تعزيز حقوق العاملات في الرعاية يبدأ بالاعتراف بالقطاع

11:56 م

الوكيل الإخباري- أكد نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن ورئيس النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خالد أبو مرجوب، أن النقابات العمالية تلعب دورًا محوريًا في تمثيل العاملات المنزليات والدفاع عن حقوقهن، رغم التحديات التي يفرضها الطابع غير المنظّم لهذا القطاع. اضافة اعلان





جاء ذلك خلال مشاركة أبو مرجوب في أعمال مؤتمر العمل الوطني، "نحو أجندة عادلة وشاملة للمرأة في الأردن"، الذي ينظمه الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، خلال جلسة بعنوان: "النهوض قدماً باقتصاد الرعاية"، وذلك استنادًا إلى اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات العلاقة.



وقال أبو مرجوب إن النقابات توفر منصة آمنة للعاملات لعرض قضاياهن، إلى جانب تقديم الدعم القانوني والاجتماعي لهن، ورفع مستوى الوعي بحقوقهن وفق التشريعات الوطنية وبما يتوافق مع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 لعام 2011 الخاصة بالعمال المنزليين.



وأضاف أن الحركة العمالية تمتلك القدرة على بناء جسور تواصل فعّالة مع الجهات الحكومية وأصحاب العمل لضمان حضور قضايا العاملات المنزليات ضمن الحوار الاجتماعي الوطني، مشيرًا إلى أن النقابات تعزز هذا الدور عبر الحملات التوعوية، وزيارات الميدان، وتشكيل لجان مختصة قادرة على خلق مساحات تمثيلية بديلة تعوّض محدودية التنظيم الرسمي، وتمنح العاملات صوتًا مؤثرًا في عملية صنع القرار.



وشدد أبو مرجوب على أن تعزيز حقوق العاملات في قطاع الرعاية يبدأ بالاعتراف بهذا القطاع كجزء أساسي من منظومة العمل اللائق واقتصاد الرعاية، وتطوير سياسات حماية اجتماعية تكفل الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية وإجراءات السلامة المهنية.



وأشار إلى أهمية توفير برامج تدريب وتأهيل مستدامة ترفع من كفاءة العاملات وتُمكّنهن من أداء مهامهن بشكل آمن ومهني، مؤكدًا التزام النقابات بوضع آليات رقابية تضمن شروط عمل عادلة تشمل الأجور المنصفة وساعات العمل المناسبة وبيئة خالية من التمييز والعنف والتحرش.



وختم أبو مرجوب بالتأكيد على أن النقابات، ومن خلال الحوار الاجتماعي والشراكة مع الحكومة ومنظمات المجتمع المدني، تسعى لبناء منظومة حقوقية متكاملة تضمن للعاملات في قطاع الرعاية حياة كريمة وتمثيلًا فاعلًا يحمي مصالحهن ويعزز مشاركتهن في سوق العمل.