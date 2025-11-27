الخميس 2025-11-27 02:59 ص
 

علامات مبكرة قد تنذر بارتفاع ضغط الدم

الخميس، 27-11-2025 12:27 ص
الوكيل الإخباري-  تشير البروفيسورة نانا بوغوسوفا، إلى أن هناك بعض العلامات التي قد تدل على ارتفاع ضغط الدم.


ووفقًا للبروفيسورة، غالبًا ما تُنسب هذه العلامات إلى التعب أو الإجهاد، مع أنها قد تشير في الواقع إلى بداية ارتفاع مستوى ضغط الدم.

وتقول: "لا يصاحب ارتفاع ضغط الدم لدى كثير من الناس أي أعراض واضحة، وحتى القيم المرتفعة جدًا يمكن اكتشافها بالصدفة. كما أن خطر حدوث مضاعفات القلب والأوعية الدموية لا يعتمد على ما إذا كان الشخص يشعر بارتفاع ضغط الدم أم لا."

وتوضح البروفيسورة أن ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يظهر بأشكال مختلفة، مثل: الصداع أو شعور بثقل في مؤخرة الرأس، الدوار، الغثيان، طنين الأذن، واضطرابات بصرية تتراوح بين عدم وضوح الرؤية والبقع والتوهج. ويعاني بعض الأشخاص من تسارع ضربات القلب أو انزعاج في الصدر، بينما يعاني آخرون من ضيق في التنفس أثناء بذل الجهد البدني. كما يمكن أن تصاحب هذه الأعراض تقلبات المزاج، القلق، التعرق، التعب الشديد، الضعف، وحتى اضطرابات النوم.

وتنصح البروفيسورة بعدم تجاهل العلامات التحذيرية، وقياس ضغط الدم بانتظام، حتى لو شعر الشخص بأن حالته الصحية طبيعية.

