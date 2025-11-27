علامات مبكرة قد تنذر بارتفاع ضغط الدم

ووفقًا للبروفيسورة، غالبًا ما تُنسب هذه العلامات إلى التعب أو الإجهاد، مع أنها قد تشير في الواقع إلى بداية ارتفاع مستوى ضغط الدم.
وتقول: "لا يصاحب ارتفاع ضغط الدم لدى كثير من الناس أي أعراض واضحة، وحتى القيم المرتفعة جدًا يمكن اكتشافها بالصدفة. كما أن خطر حدوث مضاعفات القلب والأوعية الدموية لا يعتمد على ما إذا كان الشخص يشعر بارتفاع ضغط الدم أم لا."
وتوضح البروفيسورة أن ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يظهر بأشكال مختلفة، مثل: الصداع أو شعور بثقل في مؤخرة الرأس، الدوار، الغثيان، طنين الأذن، واضطرابات بصرية تتراوح بين عدم وضوح الرؤية والبقع والتوهج. ويعاني بعض الأشخاص من تسارع ضربات القلب أو انزعاج في الصدر، بينما يعاني آخرون من ضيق في التنفس أثناء بذل الجهد البدني. كما يمكن أن تصاحب هذه الأعراض تقلبات المزاج، القلق، التعرق، التعب الشديد، الضعف، وحتى اضطرابات النوم.
وتنصح البروفيسورة بعدم تجاهل العلامات التحذيرية، وقياس ضغط الدم بانتظام، حتى لو شعر الشخص بأن حالته الصحية طبيعية.
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
هل يمكنك خفض الكوليسترول دون تناول أدوية الستاتين؟
-
الكشف عن العمر الذي يبدأ فيه دماغ الإنسان بالتدهور
-
ما مدى خطورة الأشعة السينية على الصحة ؟
-
طريقة بسيطة لإبطاء الشيخوخة
-
آلية خفية تسمح للخلايا السرطانية بالعودة مجددا بعد العلاج
-
اكتشاف عامل خطر غير متوقع لسرطان البنكرياس
-
فصيلة الدم الأكثر عرضة لأمراض الكبد القاتلة
-
عادات شائعة تسبب انتفاخ البطن.. تعرّف عليها