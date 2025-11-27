ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

وقبيل إغلاق اليوم ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي، حوالى 400 نقطة، وارتفع مؤشر نازداك الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 250 نقطة تقريبا.
وارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 60 نقطة.
-
أخبار متعلقة
-
ارتفاع أسعار الذهب عالميا
-
النفط عالميا يستقر بعد تراجعه لأدنى مستوى في شهر
-
ارتفاع لافت لمؤشر داو جونز الاميركي
-
ارتفاع أسعار الذهب عالميا
-
ارتفاع مؤشر نازداك الأميركي 600 نقطة
-
الدولار يتراجع متأثرا بتعليقات المركزي الأميركي
-
تراجع احتمالات خفض الفائدة في كانون الأول
-
النفط عالميا يتراجع مع اقتراب محادثات السلام الأوكرانية من التوصل إلى حل