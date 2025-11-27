الخميس 2025-11-27 12:30 ص
 

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية
 
الخميس، 27-11-2025 12:07 ص
الوكيل الإخباري-  ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، اليوم الأربعاء، فيما استقر سعر النفط الأميركي"وست تكساس" عند 58.65 دولار للبرميل الواحد.اضافة اعلان


وقبيل إغلاق اليوم ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي، حوالى 400 نقطة، وارتفع مؤشر نازداك الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 250 نقطة تقريبا.

وارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 60 نقطة.
 
 
