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افتتاح مبنى مدرسة الرويشد الأساسية للبنين

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
الأحد، 13-04-2025 08:11 م

الوكيل الإخباري-    افتتح مدير التربية والتعليم لمنطقة البادية الشمالية الشرقية، الدكتور عبدالله الشرفات، اليوم الأحد، مبنى مدرسة الرويشد الأساسية للبنين.

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وأكد الشرفات، أن استحداث المدرسة يأتي ضمن جهود وزارة التربية والتعليم في توسيع البيئة التعليمية، وتحسين البنية التحتية للمدارس، بما يضمن توفير بيئة دراسية متكاملة وآمنة للطلبة.


واستمع من الحضور إلى عدد من الأمور التي تسهم في تحسين البيئة التعليمية، وقدم الشكر لمدير المدرسة، فيصل بني خالد، ولكادرها الإداري والتدريسي، على جهودهم في إنجاح سير العملية التعليمية.

 
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