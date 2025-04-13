افتتاح مبنى مدرسة الرويشد الأساسية للبنين

الوكيل الإخباري- افتتح مدير التربية والتعليم لمنطقة البادية الشمالية الشرقية، الدكتور عبدالله الشرفات، اليوم الأحد، مبنى مدرسة الرويشد الأساسية للبنين.

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وأكد الشرفات، أن استحداث المدرسة يأتي ضمن جهود وزارة التربية والتعليم في توسيع البيئة التعليمية، وتحسين البنية التحتية للمدارس، بما يضمن توفير بيئة دراسية متكاملة وآمنة للطلبة.