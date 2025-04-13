افتتاح مبنى مدرسة الرويشد الأساسية للبنين

وأكد الشرفات، أن استحداث المدرسة يأتي ضمن جهود وزارة التربية والتعليم في توسيع البيئة التعليمية، وتحسين البنية التحتية للمدارس، بما يضمن توفير بيئة دراسية متكاملة وآمنة للطلبة.
واستمع من الحضور إلى عدد من الأمور التي تسهم في تحسين البيئة التعليمية، وقدم الشكر لمدير المدرسة، فيصل بني خالد، ولكادرها الإداري والتدريسي، على جهودهم في إنجاح سير العملية التعليمية.
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