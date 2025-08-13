افتتاح مختبر محاكاة العملية الانتخابية في عجلون

واطلع الكايد خلال الزيارة على "مساحة "شباب تيك" الممولة من الصندوق عام 2024 ضمن تحدي الريادة المجتمعية والمخصصة لدعم رواد الأعمال الشباب في الابتكار والتصنيع الرقمي.
وقال ضابط ارتباط المشروع رعد الصمادي، إن المشروع يُعد الأول من نوعه في الأردن الذي يجمع بين التدريب على المشاركة السياسية وإدارة الحملات الانتخابية باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بهدف تأهيل جيل من القادة الشباب القادرين على الانخراط الفاعل في العملية الديمقراطية.
وأوضح أن البرنامج الذي يقام في مساحة عجلون للريادة والإبداع يتضمن تدريبات نظرية وعملية حول النظم السياسية والأحزاب وآليات الترشح ومبادئ الديمقراطية والحوكمة الرشيدة، إضافة إلى استراتيجيات التسويق السياسي الرقمي وتحليل البيانات، وقياس التوجهات الانتخابية، وبناء التحالفات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب محاكاة عملية انتخابية افتراضية، وتدريب على مهارات المناظرة والخطاب السياسي والإقناع.
وأشار المدرب سليمان جميل القضاة، إلى أن البرنامج يعتمد على منهجية تفاعلية تجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي ما يتيح للمشاركين خوض تجربة متكاملة تحاكي الواقع الانتخابي وتعزز من قدراتهم على التخطيط والتنظيم والتواصل الفعال مع الجمهور .
