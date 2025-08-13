الأربعاء 2025-08-13 08:37 م
 

افتتاح مختبر محاكاة العملية الانتخابية في عجلون

افتتاح مختبر محاكاة العملية الانتخابية في عجلون
افتتاح مختبر محاكاة العملية الانتخابية في عجلون
 
الأربعاء، 13-08-2025 07:19 م
الوكيل الإخباري- افتتح مدير صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، الدكتور عبدالفتاح الكايد، اليوم الأربعاء، في محافظة عجلون مشروع مختبر محاكاة العملية الانتخابية الذي تنفذه جمعية شباب الإبداع الخيرية بتمويل من الصندوق ضمن مشروع "تمكين المشاركة السياسية" .اضافة اعلان


واطلع الكايد خلال الزيارة على "مساحة "شباب تيك" الممولة من الصندوق عام 2024 ضمن تحدي الريادة المجتمعية والمخصصة لدعم رواد الأعمال الشباب في الابتكار والتصنيع الرقمي.

وقال ضابط ارتباط المشروع رعد الصمادي، إن المشروع يُعد الأول من نوعه في الأردن الذي يجمع بين التدريب على المشاركة السياسية وإدارة الحملات الانتخابية باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بهدف تأهيل جيل من القادة الشباب القادرين على الانخراط الفاعل في العملية الديمقراطية.

وأوضح أن البرنامج الذي يقام في مساحة عجلون للريادة والإبداع يتضمن تدريبات نظرية وعملية حول النظم السياسية والأحزاب وآليات الترشح ومبادئ الديمقراطية والحوكمة الرشيدة، إضافة إلى استراتيجيات التسويق السياسي الرقمي وتحليل البيانات، وقياس التوجهات الانتخابية، وبناء التحالفات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب محاكاة عملية انتخابية افتراضية، وتدريب على مهارات المناظرة والخطاب السياسي والإقناع.

وأشار المدرب سليمان جميل القضاة، إلى أن البرنامج يعتمد على منهجية تفاعلية تجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي ما يتيح للمشاركين خوض تجربة متكاملة تحاكي الواقع الانتخابي وتعزز من قدراتهم على التخطيط والتنظيم والتواصل الفعال مع الجمهور .
 
 
gnews

أحدث الأخبار

وزير الاتصال الحكومي يحاضر في أكاديمية الشرطة الملكية

أخبار محلية وزير الاتصال الحكومي يحاضر في أكاديمية الشرطة الملكية

ل

أخبار محلية مدينة الحسن الرياضية وجهة العائلات ومتنفس الأطفال لممارسة الألعاب الرياضية

ورشة لتعزيز التّحوّل الرّقميّ في الجامعة الأردنيّة

أخبار محلية ورشة لتعزيز التّحوّل الرّقميّ في الجامعة الأردنيّة

"كهرباء إربد" تسجل أعلى حمل كهربائي تاريخي مساء الثلاثاء

أخبار محلية "كهرباء إربد" تسجل أعلى حمل كهربائي تاريخي مساء الثلاثاء

ا

أخبار محلية نقابة الصحفيين تدين تصريحات نتنياهو المتطرفة

ل

أخبار محلية الأردن يسجل الأربعاء أعلى حمل كهربائي في تاريخه بواقع 4810 ميغاواط

استشهاد فلسطيني واعتقال 19 بالضفة الغربية

فلسطين استشهاد فلسطيني واعتقال 19 بالضفة الغربية

افتتاح مختبر محاكاة العملية الانتخابية في عجلون

أخبار محلية افتتاح مختبر محاكاة العملية الانتخابية في عجلون



 
 





الأكثر مشاهدة