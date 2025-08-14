افتتاح مرفق رياضي لتعزيز التعافي في قسم تأهيل المدمنين

ويأتي افتتاح المرفق في إطار مبادرة المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية بهدف تسريع وتيرة إجراءات الصحة العامة بشأن تعاطي المواد الإدمانية، وتعزيز الاستجابة الصحية العامة في إقليم شرق المتوسط.
ويعد المرفق الجديد إضافة نوعية لجهود وزارة الصحة في توفير بيئة آمنة وداعمة تعزز الصحة البدنية وتحسن الرفاه النفسي والاجتماعي للمستفيدين من برامج إعادة التأهيل، ويسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية في تقليل العبء المرضي والاجتماعي المرتبط بتعاطي المواد، من خلال تبني نهج شمولي يركز على المجتمعات المحلية.
وشهد حفل الافتتاح حضور ممثلين عن وزارة الصحة، والمركز الوطني للصحة النفسية، ومقدمي خدمات الرعاية، إضافة إلى عدد من المتعافين الذين شاركوا تجاربهم في التعافي وإعادة الاندماج بالمجتمع، تأكيدا لرسائل الأمل والاستمرار.
وثمن الشبول جهود وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية في تطوير خطة العلاج داخل هذا المرفق، وأثر ذلك في التخفيف من الاكتئاب والقلق من خلال بيئة تأهيلية داعمة، تمكن متلقي الخدمة من العودة إلى أسرته ومجتمعه عضوا فاعلا ومعافى، مبينا أهمية المرفق الرياضي كمتنفس رياضي للدعم النفسي.
