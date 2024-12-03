 
الثلاثاء 2024-12-03 10:14 م
 

افتتاح معرض الطفل في تربية لواء قصبة المفرق

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
الثلاثاء، 03-12-2024 08:37 م

الوكيل الإخباري-    افتتح اليوم الثلاثاء، معرض الطفل في مدرسة حي الضباط الأساسية المختلطة بلواء قصبة المفرق، برعاية مدير تربية اللواء الدكتور أيوب المشاقبة.

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واشتمل المعرض على وسائل تعليمية نفذها الطلاب بمساعدة معلماتهم، إضافة إلى محادثة بين الطلبة باللغة الإنجليزية أظهروا خلالها قدرتهم على فهم مادة اللغة الإنجليزية.


وقال المشاقبة إن هذا المعرض يأتي بمناسبة يوم الطفل العالمي، للمساهمة بشكل فعال في تطوير المستوى الإدراكي لدى الطلبة بما يمكنهم من اكتساب مهارات الاتصال والتواصل مع محيطهم.


وفي سياق آخر، تفقد المشاقبة جاهزية قاعات امتحانات الثانوية العامة للدورة التكميلية، مؤكدا وجوب توفير كل ما يلزم الطلبة من احتياجات كوسائل التدفئة والقرطاسية والمياه وإتمام صيانة المرافق العامة والدورات الصحية لضمان نجاح الامتحانات على أكمل وجه.


إلى ذلك تسلمت مديرية التربية والتعليم للواء قصبة المفرق غرفتين صفيتين مجهزتين بكافة الوسائل التي تكفل سلامة الطلبة من وسائل تدفئة ومقاعد ووسائل تعليمية لمدرسة بويضة العليمات الأساسية المختلطة.


وقالت المديرية إن تسليم الغرف الصفية يأتي ضمن عطاءات وزارة التربية والتعليم وللحد من الاكتظاظ داخل المدرسة بما يكفل بيئة آمنة وداعمة للعملية التعليمية.

 
gnews

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