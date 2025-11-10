الأردن.. نقص حاد في دواء “الكولشيسين” يثير قلق مرضى حمى البحر الأبيض المتوسط

12:47 م

الوكيل الإخباري- يشكو مرضى حمّى البحر الأبيض المتوسط في الأردن من انقطاع دواء الكولشيسين في عدد كبير من الصيدليات، وهو الدواء الأساسي لتخفيف الأعراض المصاحبة للمرض، مثل تورّم الأطراف وآلام المفاصل والنوبات الالتهابية المتكررة.





وجاءت هذه الشكاوى بعد ما طرح برنامج الوكيل عبر أثير إذاعة راديو هلا معاناة إحدى المواطنات التي تحدّثت عن صعوبة حصولها على الدواء لابنها المريض، مؤكدةً أن أغلب الصيدليات تخلو من الدواء رغم انخفاض سعره الذي لا يتجاوز دينارين فقط.



وقال عدد من المرضى والمراجعين إنهم اضطروا للبحث عن الدواء في محافظات مختلفة أو اللجوء إلى بدائل دوائية، في حين أوضح بعض الصيادلة أن البدائل لا تحقق الفعالية ذاتها التي يوفّرها الدواء الأصلي، الذي يوصي به الأطباء عادةً نظراً لسرعة استجابة الجسم له.



وفي ظل استمرار النقص، تساءل المرضى عن دور المؤسسة العامة للغذاء والدواء ونقابة الصيادلة في ضمان توافر الأدوية الأساسية في الأسواق، مطالبين الجهات المعنية بإصدار توضيح رسمي حول أسباب الانقطاع وخطة المعالجة.



وكان برنامج الوكيل قد أبلغ المؤسسة العامة للغذاء والدواء حول هذه الشكاوى، داعياً إلى حلّ مشكلة انقطاع الأدوية الحيوية من المستودعات بشكل جذري لتفادي أي مضاعفات صحية قد تصيب المرضى نتيجة انقطاع العلاج المنتظم.