الأردن.. نقص حاد في دواء “الكولشيسين” يثير قلق مرضى حمى البحر الأبيض المتوسط

وجاءت هذه الشكاوى بعد ما طرح برنامج الوكيل عبر أثير إذاعة راديو هلا معاناة إحدى المواطنات التي تحدّثت عن صعوبة حصولها على الدواء لابنها المريض، مؤكدةً أن أغلب الصيدليات تخلو من الدواء رغم انخفاض سعره الذي لا يتجاوز دينارين فقط.
وقال عدد من المرضى والمراجعين إنهم اضطروا للبحث عن الدواء في محافظات مختلفة أو اللجوء إلى بدائل دوائية، في حين أوضح بعض الصيادلة أن البدائل لا تحقق الفعالية ذاتها التي يوفّرها الدواء الأصلي، الذي يوصي به الأطباء عادةً نظراً لسرعة استجابة الجسم له.
وفي ظل استمرار النقص، تساءل المرضى عن دور المؤسسة العامة للغذاء والدواء ونقابة الصيادلة في ضمان توافر الأدوية الأساسية في الأسواق، مطالبين الجهات المعنية بإصدار توضيح رسمي حول أسباب الانقطاع وخطة المعالجة.
وكان برنامج الوكيل قد أبلغ المؤسسة العامة للغذاء والدواء حول هذه الشكاوى، داعياً إلى حلّ مشكلة انقطاع الأدوية الحيوية من المستودعات بشكل جذري لتفادي أي مضاعفات صحية قد تصيب المرضى نتيجة انقطاع العلاج المنتظم.
-
أخبار متعلقة
-
الملك يدعو لبحث إنشاء نافذة استثمارية مشتركة مع منظمة التجارة الخارجية اليابانية
-
الملك يلتقي في طوكيو مع رئيس جمعية الصداقة الأردنية اليابانية
-
الدوريات الخارجية : تدهور مركبة يعيق الطريق باتجاه البحر الميت
-
الملك يبحث مع رئيس وكالة جايكا اليابانية توسيع الشراكة
-
وزارة العمل: نتابع شكوى عمال احدى شركات المقاولات في موقع العطارات
-
العمل: البرنامج الوطني للتشغيل يدعم 56 ألف عقد عمل منذ 2022
-
انطلاق جولة العمل الآسيوية لجلالة الملك من طوكيو
-
تعيينات جديدة في وزارة التربية والتعليم - اسماء