وفاة حدثين اثر حادث غرق في المفرق

03:58 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/753278 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- صرّح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام ان بلاغا ورد لغرفة عمليات دفاع مدني المفرق يفيد بوجود حدثين من جنسية عربية (١٤ -١٥) عاماً تعرضا للغرق داخل بركة زراعية بلغ عمقها (٦) م٢ ؛ بمنطقة الدفيانة في محافظة المفرق . اضافة اعلان





واضاف انه على الفور تحرك غطاسو دفاع مدني المفرق إلى موقع الحادث وعملو على انتشال الطفلين من مداخل البركه و نقلهما إلى مستشفى المفرق الحكومي ؛ حيث تبين أنهما بحالة وفاة .



وسيتم فتح تحقيق معرفة اسباب الحادث .