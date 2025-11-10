وفاة حدثين اثر حادث غرق في المفرق

واضاف انه على الفور تحرك غطاسو دفاع مدني المفرق إلى موقع الحادث وعملو على انتشال الطفلين من مداخل البركه و نقلهما إلى مستشفى المفرق الحكومي ؛ حيث تبين أنهما بحالة وفاة .
وسيتم فتح تحقيق معرفة اسباب الحادث .
