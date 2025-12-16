الثلاثاء 2025-12-16 05:57 م

الأردن والسويد يتفقان على عقد جولة من المباحثات السياسية الأولى العام المقبل

الثلاثاء، 16-12-2025 04:37 م

الوكيل الإخباري-   استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الثلاثاء، وزيرة خارجية مملكة السويد ماريا ستينرجارد في لقاء بحثا خلاله خطوات تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين عبر تعاون أوسع في عديد قطاعات حيوية، إضافة إلى الأوضاع في المنطقة.

وتابع الصفدي وستينرجارد مخرجات زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى السويد في تشرين الأول 2025، وبحثا سبل البناء عليها لتوسعة التعاون بين البلدين من خلال برامج وخطوات عملية تعزّز التعاون وتوسّعه في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية والتعليمية والدفاعية.


وأكّد الوزيران عمق علاقات الشراكة بين الأردن والسويد، والحرص المشترك على تطويرها ثنائيًّا وفي إطار الاتحاد الأوروبي. واتفق الوزيران على عقد جولة من المباحثات السياسية الأولى بين وزارتَي خارجية البلدين العام المُقبِل.


وبحث الصفدي مع ستينرجارد تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وأكّدا ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في القطاع، والتزام اتفاق وقف إطلاق النار ببنوده كافة، وإدخال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى غزة.


وشدّد الصفدي على ضرورة رفع كلّ القيود أمام إدخال المساعدات التي ما تزال دون الحد الأدنى المُتّفَق عليه في اتفاق وقف إطلاق النار ولا تلبّي عشرين بالمئة من احتياجات القطاع.

 

كما أكّد الصفدي ضرورة ربط جهود تثبيت الاستقرار بأفق سياسي حقيقي لتحقيق السلام الشامل على أساس حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل.

 
 


