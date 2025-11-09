الأردن و"الفاو" يبحثان تعزيز الأمن الغذائي والتكيف مع التغير المناخي

وبحسب بيان للوزارة، اليوم الأحد، أكد وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان، خلال اجتماع مع المدير العام لمنظمة الفاو الدكتور شو دونيو، أهمية توسيع نطاق الشراكة في تنفيذ البرامج والمشاريع الهادفة إلى تعزيز الزراعة الذكية والمستدامة، وتمكين الجمعيات النسائية العاملة في القطاع الريفي، بما يسهم في تعزيز مرونة المجتمعات المحلية أمام آثار التغير المناخي ودعم التنمية الاقتصادية الريفية.
وأكدت الوزارة أنه تم خلال اللقاء بحث مستجدات مشروع صندوق المناخ الأخضر (GCF) المقدم بالتعاون مع الفاو، إضافة إلى متابعة تنفيذ مشروع الاقتصاد الأزرق الممول من مرفق البيئة العالمي (GEF)، والذي ستتولى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تنفيذه، بهدف تعزيز استدامة الموارد البحرية وتطوير سبل العيش المستدامة في المجتمعات الساحلية.
ويأتي هذا اللقاء في إطار التزام الأردن بتوسيع شراكاته الدولية لمواجهة تحديات التغير المناخي، وتعزيز دوره الإقليمي في تطبيق حلول مبتكرة ومستدامة تدعم الأمن الغذائي والاقتصاد الأخضر.
-
أخبار متعلقة
-
"رجال الأعمال" ونقابة التخليص تبحثان آفاق التعاون
-
مطالبات بتسريع تعبيد طريق قرب مدخل بيت يافا بإربد
-
قرى الأطفال تطلق المرحلة العملية لمشروع حاضنة الابتكار البيئي
-
الجامعة الأردنية تحصل على اعتماد دولي لبرنامج الإدارة السياحية
-
أهالي الهاشمية في عجلون يشتكون تأخر تعبيد الشوارع
-
السفير الصيني يؤكد أهمية الدور الأردني في تحقيق السلام بالمنطقة
-
"الطاقة" و"العمل" تبحثان تطوير برامج تدريبية لقطاع التعدين
-
وزارة التربية تؤكد سلامة الطلبة والمعلمين بعد تسرب مادة كيميائية