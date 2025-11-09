الأردن و"الفاو" يبحثان تعزيز الأمن الغذائي والتكيف مع التغير المناخي

الوكيل الإخباري- بحثت وزارة البيئة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الأمن الغذائي والتكيف مع التغيرات المناخية، وذلك على هامش أعمال مؤتمر الأطراف الثلاثين للتغير المناخي (COP30) المنعقد في بيليم بالبرازيل.

اضافة اعلان



وبحسب بيان للوزارة، اليوم الأحد، أكد وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان، خلال اجتماع مع المدير العام لمنظمة الفاو الدكتور شو دونيو، أهمية توسيع نطاق الشراكة في تنفيذ البرامج والمشاريع الهادفة إلى تعزيز الزراعة الذكية والمستدامة، وتمكين الجمعيات النسائية العاملة في القطاع الريفي، بما يسهم في تعزيز مرونة المجتمعات المحلية أمام آثار التغير المناخي ودعم التنمية الاقتصادية الريفية.



وأكدت الوزارة أنه تم خلال اللقاء بحث مستجدات مشروع صندوق المناخ الأخضر (GCF) المقدم بالتعاون مع الفاو، إضافة إلى متابعة تنفيذ مشروع الاقتصاد الأزرق الممول من مرفق البيئة العالمي (GEF)، والذي ستتولى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تنفيذه، بهدف تعزيز استدامة الموارد البحرية وتطوير سبل العيش المستدامة في المجتمعات الساحلية.