الأحد 2025-11-09 07:00 م
 

الأردن و"الفاو" يبحثان تعزيز الأمن الغذائي والتكيف مع التغير المناخي

جانب من اللقاء
 
الأحد، 09-11-2025 05:11 م

الوكيل الإخباري- بحثت وزارة البيئة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الأمن الغذائي والتكيف مع التغيرات المناخية، وذلك على هامش أعمال مؤتمر الأطراف الثلاثين للتغير المناخي (COP30) المنعقد في بيليم بالبرازيل.

وبحسب بيان للوزارة، اليوم الأحد، أكد وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان، خلال اجتماع مع المدير العام لمنظمة الفاو الدكتور شو دونيو، أهمية توسيع نطاق الشراكة في تنفيذ البرامج والمشاريع الهادفة إلى تعزيز الزراعة الذكية والمستدامة، وتمكين الجمعيات النسائية العاملة في القطاع الريفي، بما يسهم في تعزيز مرونة المجتمعات المحلية أمام آثار التغير المناخي ودعم التنمية الاقتصادية الريفية.


وأكدت الوزارة أنه تم خلال اللقاء بحث مستجدات مشروع صندوق المناخ الأخضر (GCF) المقدم بالتعاون مع الفاو، إضافة إلى متابعة تنفيذ مشروع الاقتصاد الأزرق الممول من مرفق البيئة العالمي (GEF)، والذي ستتولى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تنفيذه، بهدف تعزيز استدامة الموارد البحرية وتطوير سبل العيش المستدامة في المجتمعات الساحلية.


ويأتي هذا اللقاء في إطار التزام الأردن بتوسيع شراكاته الدولية لمواجهة تحديات التغير المناخي، وتعزيز دوره الإقليمي في تطبيق حلول مبتكرة ومستدامة تدعم الأمن الغذائي والاقتصاد الأخضر.

 
 
