الخميس 2025-11-13 05:05 م
 

وكالة الإمارات للمساعدات الدولية تنقل آلاف الأطنان من المساعدات لغزة عبر الأراضي المصرية

الخميس، 13-11-2025 04:15 م
الوكيل الإخباري-   بينما تتواصل الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، تتابع الجهات الإنسانية في الأردن تطورات الجهود الإغاثية التي تنفذها دولة الإمارات عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، عقب وصول سفينة محملة بنحو 7200 طن من المواد الغذائية والإيوائية والطبية إلى ميناء العريش بجمهورية مصر العربية، تمهيداً لنقلها إلى القطاع.اضافة اعلان


ويأتي التحرك الإماراتي ضمن عملية "الفارس الشهم 3" التي تواصل تنفيذها بالتنسيق مع عدد من المؤسسات الخيرية والإنسانية، بهدف تعزيز تدفق المساعدات إلى سكان القطاع الذين يواجهون ظروفاً معيشية صعبة.

وتشكل هذه الخطوة امتداداً للجسر الإنساني الذي تعمل من خلاله الإمارات على إيصال الدعم الغذائي والطبي والإيوائي إلى المدنيين في غزة، عبر ممرات إنسانية آمنة تمرّ من الأراضي المصرية باتجاه معبر رفح.

وتعد هذه العملية واحدة من أكبر المبادرات الإغاثية العربية المخصصة لقطاع غزة، من حيث حجم المساعدات وتنوّعها، ما يعكس تنسيقاً إنسانياً متقدماً بين الدول والمؤسسات العاملة في المجال الإغاثي في المنطقة.
 
 
