وكالة الإمارات للمساعدات الدولية تنقل آلاف الأطنان من المساعدات لغزة عبر الأراضي المصرية

ويأتي التحرك الإماراتي ضمن عملية "الفارس الشهم 3" التي تواصل تنفيذها بالتنسيق مع عدد من المؤسسات الخيرية والإنسانية، بهدف تعزيز تدفق المساعدات إلى سكان القطاع الذين يواجهون ظروفاً معيشية صعبة.
وتشكل هذه الخطوة امتداداً للجسر الإنساني الذي تعمل من خلاله الإمارات على إيصال الدعم الغذائي والطبي والإيوائي إلى المدنيين في غزة، عبر ممرات إنسانية آمنة تمرّ من الأراضي المصرية باتجاه معبر رفح.
وتعد هذه العملية واحدة من أكبر المبادرات الإغاثية العربية المخصصة لقطاع غزة، من حيث حجم المساعدات وتنوّعها، ما يعكس تنسيقاً إنسانياً متقدماً بين الدول والمؤسسات العاملة في المجال الإغاثي في المنطقة.
-
أخبار متعلقة
-
تصعيد إسرائيلي جديد على القطاع
-
مستوطنون يحرقون مسجدا بسلفيت ويقتحمون الأقصى واعتقال 30 فلسطينيا بالضفة
-
"الإحصاء الفلسطيني": انخفاض حاد في أسعار السلع الاستهلاكية في قطاع غزة
-
قرار أممي يؤكد سيادة الشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية
-
مصابان برصاص الاحتلال في قباطية
-
غارات إسرائيلية على أحياء متفرقة في غزة
-
روبيو: متفائلون بإصدار قرار أممي لنشر قوة دولية في غزة
-
الاحتلال يواصل سياسة الهدم في الضفة الغربية