العيسوي يعزي البريزات وظاظا

مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرة العنيزات
الخميس، 13-11-2025 04:27 م
الوكيل الإخباري-    مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدّم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس، واجب العزاء إلى عشيرة البريزات وآل ظاظا.اضافة اعلان


ونقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى عشيرة البريزات، بوفاة المرحوم ياسين عبدالعزيز البريزات، والد العميد المتقاعد طايل البريزات، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه.

 كما نقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى آل ظاظا بوفاة المرحوم صلاح الدين إبراهيم ظاظا، داعيا الله أن يشمل الفقيد برحمته الواسعة، ويسكنه فسيح جنانه.
 
 
