العيسوي يعزي البريزات وظاظا

ونقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى عشيرة البريزات، بوفاة المرحوم ياسين عبدالعزيز البريزات، والد العميد المتقاعد طايل البريزات، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه.
كما نقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى آل ظاظا بوفاة المرحوم صلاح الدين إبراهيم ظاظا، داعيا الله أن يشمل الفقيد برحمته الواسعة، ويسكنه فسيح جنانه.
-
