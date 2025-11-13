الجيش يحبط محاولات تهريب مخدرات وتسلل طائرتين مسيّرتين

وجرى تطبيق قواعد الاشتباك بعد رصدها من قِبل قوات حرس الحدود وضبط كمية من المواد المخدرة، وتم تحويلها للجهات المختصة.
كما أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية، فجر الخميس، محاولتي تسلّل طائرتين مسيّرتين (درون) على واجهتها الغربية، ضمن منطقة مسؤوليتها، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والعسكرية، حيث تم رصدهما من قِبل قوات حرس الحدود وتطبيق قواعد الاشتباك، وإسقاطهما داخل الأراضي الأردنية، وتحويلهما إلى الجهات المختصّة.
-
أخبار متعلقة
-
العيسوي يعزي البريزات وظاظا
-
الأمم المتحدة وسفارة هولندا تطلقان مشروعا لمواجهة تغير المناخ في إربد والمفرق
-
الأردن يدين استمرار اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين
-
المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات يُحذر المواطنين خلال الساعات القادمة
-
جلسة حوارية لحزب الميثاق الوطني السبت القادم
-
إغلاق تلفريك عجلون لمدة أسبوعين
-
تحويل اجور العاملين في امتحان الثانوية العامة جيل 2008 الى البنوك
-
شركات التكنولوجيا الأردنية تختتم مشاركتها في ملتقى "بيبان 2025" بالسعودية