الجيش يحبط محاولات تهريب مخدرات وتسلل طائرتين مسيّرتين

الوكيل الإخباري- أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية، الخميس، محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بواسطة طائرة مسيّرة (درون) على واجهتها الشمالية وضمن منطقة مسؤوليتها.

وجرى تطبيق قواعد الاشتباك بعد رصدها من قِبل قوات حرس الحدود وضبط كمية من المواد المخدرة، وتم تحويلها للجهات المختصة.