الأردن يتقدم 9 مراتب في مؤشر الأداء الإحصائي

وبحسب بيان لدائرة الإحصاءات العامة، اليوم الثلاثاء، جاء الأردن في المرتبة الثالثة عربياً بعد المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومتقدما على دول مثل مصر وتونس وفلسطين.
وحصل الأردن على مجموع نقاط بلغ 78.8 وبنسبة ارتفاع 40 بالمئة مقارنة بسنة الأساس 2016، ما يعكس التطور الكبير في أداء النظام الإحصائي الوطني الأردني الذي تقوده دائرة الإحصاءات العامة، وبهذه النتيجة يكون الأردن من بين الدول ذات الأداء الإحصائي المرتفع حسب تصنيف البنك الدولي.
ويعد مؤشر الأداء الإحصائي أحد أهم الأدوات الدولية لقياس أداء الدول في تطوير واستخدام الأنظمة الإحصائية عبر خمس ركائز رئيسية، بهدف تعزيز قدرة الدول على جمع وتحليل ونشر البيانات الإحصائية اللازمة لدعم السياسات العامة وصنع القرار، مع التركيز على تحسين جودة البيانات ودقتها.
وكان أبرز المؤشرات التي أسهمت بهذا التقدم مؤشر ركيزة الخدمات وهو مؤشر على جودة الخدمات الإحصائية المتاحة وشفافيتها حيث حصل على 93.6 نقطة بنسبة ارتفاع بلغ مئة بالمئة مقارنة بعام 2016.
ويشير هذا التقدم إلى أن الأردن لا يعزّز مكانته الإحصائية فحسب، بل يرسّخ كذلك نظامًا متينًا يدعم أهداف التنمية المستدامة، من خلال تعزيز ثقة المستخدمين بالبيانات ورفع جودة السياسات الوطنية المبنية عليها.
وجاءت هذه النتائج المتحققة نتيجة للجهود الوطنية المبذولة لتطوير النظام الإحصائي وتوفير التشريعات والموارد اللازمة لدعمه، مشددة على التزامها بمواصلة الارتقاء بالأداء الإحصائي بما يخدم مسيرة التنمية ويعزّز مكانة الأردن إقليميًا وعالميًا.
