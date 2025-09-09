الأردن يحصد جائزة خدمة العملاء للبريد السريع المستوى الذهبي

الوكيل الإخباري- حصل البريد الأردني على جائزة خدمة العملاء للبريد السريع "المستوى الذهبي" في الأداء لعام 2025.

جاء ذلك خلال مشاركة الأردن، برئاسة مدير عام البريد الأردني هنادي الطيب، في أعمال مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي بدولة الإمارات، بدورته الثامنة والعشرين، بمشاركة أكثر من 2000 مشارك من 192 دولة عضو في الاتحاد.



وبحسب بيان للبريد اليوم الثلاثاء، أكدت الطيب أن مشاركة الأردن بأعمال هذا المؤتمر يمثل فرصة لتعزيز العلاقات وتبادل الخبرات مع الاتحاد البريدي العالمي، والهيئات التنظيمية والجهات الفاعلة، في القطاع البريدي حول العالم، لمناقشة السياسات والاستراتيجيات وقضايا التنمية المتعلقة بالقطاع البريدي، إضافة إلى المساهمة في تشكيل مستقبل القطاع البريدي العالمي الذي له تأثير مباشر على تطوير قطاع البريد في الأردن.



وقالت إن الأردن يسعى إلى رسم مستقبل نحو قطاع بريدي أكثر شمولا وابتكارا واستدامة في ظل التسارع الكبير وغير المسبوق في مجالات التجارة الإلكترونية والتحول الرقمي وتنامي متطلبات الثورة الصناعية الرابعة ومعايير الجودة والكفاءة.