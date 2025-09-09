الثلاثاء 2025-09-09 06:00 م
 

الأردن يدين العدوان الإسرائيلي الجبان على قطر

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي
أيمن الصفدي
 
الثلاثاء، 09-09-2025 04:47 م
الوكيل الإخباري-   أدان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الجبان على دولة قطر الشقيقة خرقا فاضحا للقانون الدولي، وتهديدا خطيرا لأمن الشعب القطري الشقيق والمقيمين في قطر، وامتدادا للعدوانية الاسرائلية الوحشية التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها. أمننا واحد، ونقف مع الأشقاء في قطر ونتضامن معهم بالمطلق في أي خطوات يتخذونها ضد هذا العدوان ولحماية أمنهم واستقرارهم وسيادتهم. ستظل إسرائيل تتمادى في عدوانيتها، وفي حروبها الوحشية وانتهاكاتها للقانون الدولي، وتهديدها للأمن والسلم الإقليميين والدوليين ما لم يتخذ المجتمع الدولي، وخصوصا مجلس الأمن، الخطوات اللازمة لردعها ولجم عدوانيتها. اضافة اعلان
 
 
