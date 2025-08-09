الأردن يرحب باتفاق السلام بين أذربيجان وأرمينيا

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة ترحيب المملكة بهذا الاتّفاق التاريخي، الذي يُسهم في تعزيز الأمن والسلم في منطقة جنوب القوقاز، ويُكرّس حل النزاعات عبر الطرق السلمية.
وثمّن السفير القضاة جهود الإدارة الأمريكية في تحقيق هذا الاتّفاق، الذي يُسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
