السبت 2025-08-09 01:45 ص
 

الأردن يرحب باتفاق السلام بين أذربيجان وأرمينيا

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
السبت، 09-08-2025 12:54 ص
الوكيل الإخباري-   رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين باتّفاق السلام بين أذربيجان وأرمينيا، والذي عُقِد بوساطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.اضافة اعلان


وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة ترحيب المملكة بهذا الاتّفاق التاريخي، الذي يُسهم في تعزيز الأمن والسلم في منطقة جنوب القوقاز، ويُكرّس حل النزاعات عبر الطرق السلمية.

وثمّن السفير القضاة جهود الإدارة الأمريكية في تحقيق هذا الاتّفاق، الذي يُسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
 
 
