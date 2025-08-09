الأردن يرحب باتفاق السلام بين أذربيجان وأرمينيا

12:54 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/741493 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين باتّفاق السلام بين أذربيجان وأرمينيا، والذي عُقِد بوساطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. اضافة اعلان





وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة ترحيب المملكة بهذا الاتّفاق التاريخي، الذي يُسهم في تعزيز الأمن والسلم في منطقة جنوب القوقاز، ويُكرّس حل النزاعات عبر الطرق السلمية.



وثمّن السفير القضاة جهود الإدارة الأمريكية في تحقيق هذا الاتّفاق، الذي يُسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.