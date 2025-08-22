الأردن يستمر بإيصال المساعدات إلى غزة عبر إنزالات جوية جديدة

الوكيل الإخباري- نفذت القوات المسلحة الأردنية اليوم الجمعة، عملية إنزال جوي إلى قطاع غزة، شاركت في العملية طائرات سلاح الجو الملكي الأردني، وكل من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ألمانيا الاتحادية وجمهورية فرنسا، حيث تم إسقاط نحو (37) طناً من المواد الغذائية والإغاثية داخل القطاع.

