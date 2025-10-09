روسيا: احتياطيات النقد الأجنبي تسجل مستوى قياسيا

وقال المركزي الروسي في بيان صحفي: "هذه الزيادة تعود إلى ارتفاع أسعار الذهب وإعادة تقييم إيجابية للأصول الأجنبية، والنمو في الاحتياطيات يعكس متانة الاقتصاد الروسي وقدرته على التكيف مع الضغوط الخارجية، هذا الارتفاع يعزز استقرار النظام المالي ويدعم العملة الوطنية في مواجهة التقلبات العالمية".
