روسيا: احتياطيات النقد الأجنبي تسجل مستوى قياسيا

الوكيل الإخباري- أعلن البنك المركزي الروسي، اليوم الخميس، عن ارتفاع احتياطيات روسيا الدولية بمقدار 9.2 مليار دولار خلال أسبوع واحد، لتصل إلى 722.5 مليار دولار، وهو أعلى مستوى قياسي مسجل في تاريخ البلاد.

اضافة اعلان



وقال المركزي الروسي في بيان صحفي: "هذه الزيادة تعود إلى ارتفاع أسعار الذهب وإعادة تقييم إيجابية للأصول الأجنبية، والنمو في الاحتياطيات يعكس متانة الاقتصاد الروسي وقدرته على التكيف مع الضغوط الخارجية، هذا الارتفاع يعزز استقرار النظام المالي ويدعم العملة الوطنية في مواجهة التقلبات العالمية".

