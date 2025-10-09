الخميس 2025-10-09 10:34 م
 

روسيا: احتياطيات النقد الأجنبي تسجل مستوى قياسيا

ا
أرشيفية
 
الخميس، 09-10-2025 09:36 م

الوكيل الإخباري- أعلن البنك المركزي الروسي، اليوم الخميس، عن ارتفاع احتياطيات روسيا الدولية بمقدار 9.2 مليار دولار خلال أسبوع واحد، لتصل إلى 722.5 مليار دولار، وهو أعلى مستوى قياسي مسجل في تاريخ البلاد.

اضافة اعلان


وقال المركزي الروسي في بيان صحفي: "هذه الزيادة تعود إلى ارتفاع أسعار الذهب وإعادة تقييم إيجابية للأصول الأجنبية، والنمو في الاحتياطيات يعكس متانة الاقتصاد الروسي وقدرته على التكيف مع الضغوط الخارجية، هذا الارتفاع يعزز استقرار النظام المالي ويدعم العملة الوطنية في مواجهة التقلبات العالمية".

 

بترا

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ن

أخبار محلية "الوطني لحقوق الإنسان" يثمن تعميم رئيس الوزراء بدراسة توصيات تقريره السنوي

ملتقى البرلمانيات الأردنيات يثمّن الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة

شؤون برلمانية ملتقى البرلمانيات الأردنيات يثمّن الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة

الأمن العام يوضح ملابسات فيديو إطلاق النار على منزل في إربد

أخبار محلية الأمن العام يوضح ملابسات فيديو إطلاق النار على منزل في إربد

ا

أخبار محلية بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية

برنامج الأغذية العالمي: مستعدون لتوسيع عملياتنا في قطاع غزة

عربي ودولي برنامج الأغذية العالمي: مستعدون لتوسيع عملياتنا في قطاع غزة

بوتين: استقرار الشرق الأوسط مرتبط بإقامة دولة فلسطينية مستقلة

عربي ودولي بوتين: استقرار الشرق الأوسط مرتبط بإقامة دولة فلسطينية مستقلة

ترامب: إعادة جثث الإسرائيليين من غزة ستكون صعبة

عربي ودولي ترامب: إعادة جثث الإسرائيليين من غزة ستكون صعبة

م

فلسطين بن غفير: إذا لم يتم تفكيك حماس فسوف نفكك الحكومة



 
 



الأكثر مشاهدة