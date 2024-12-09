الأردن يشارك باجتماع اللجنة العربية الدائمة للبريد في القاهرة

وبحسب بيان للشركة، اليوم الاثنين، ضم الوفد الأردني المرافق، مدير إقليم الشمال بالبريد الأردني المهندس عمر طبيشات، ومحمد أبو الراغب، من السفارة الأردنية في القاهرة، وفريق من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.
وتناقش اللجنة ترشح الأردن لعضوية مجلسي الإدارة والاستثمار التابعين للاتحاد البريدي العالمي، إضافة إلى المنتدى الاستراتيجي للاتحاد البريدي العالمي الخاص بالمنطقة العربية .
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