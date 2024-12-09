الأردن يشارك باجتماع اللجنة العربية الدائمة للبريد في القاهرة

الوكيل الإخباري- شاركت شركة البريد الأردني بوفد يترأسه رئيس مجلس الإدارة سامي الداوود، بالاجتماع الـ46 للجنة العربية الدائمة للبريد، والمنعقدة حاليا بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة.

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وبحسب بيان للشركة، اليوم الاثنين، ضم الوفد الأردني المرافق، مدير إقليم الشمال بالبريد الأردني المهندس عمر طبيشات، ومحمد أبو الراغب، من السفارة الأردنية في القاهرة، وفريق من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.