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الأردن يشارك باجتماع اللجنة العربية الدائمة للبريد في القاهرة

وفد يترأسه رئيس مجلس الإدارة سامي الداوود
وفد يترأسه رئيس مجلس الإدارة سامي الداوود
الإثنين، 09-12-2024 02:36 م

الوكيل الإخباري-   شاركت شركة البريد الأردني بوفد يترأسه رئيس مجلس الإدارة سامي الداوود، بالاجتماع الـ46 للجنة العربية الدائمة للبريد، والمنعقدة حاليا بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة.

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وبحسب بيان للشركة، اليوم الاثنين، ضم الوفد الأردني المرافق، مدير إقليم الشمال بالبريد الأردني المهندس عمر طبيشات، ومحمد أبو الراغب، من السفارة الأردنية في القاهرة، وفريق من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.


وتناقش اللجنة ترشح الأردن لعضوية مجلسي الإدارة والاستثمار التابعين للاتحاد البريدي العالمي، إضافة إلى المنتدى الاستراتيجي للاتحاد البريدي العالمي الخاص بالمنطقة العربية .

 
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