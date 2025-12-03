الملكة رانيا العبدالله تشارك مجموعة من الأطفال احتفالهم بعيد الميلاد في جمعية مار منصور الخيرية

07:48 م

الوكيل الإخباري- زارت جلالة الملكة رانيا العبدالله اليوم جمعية مار منصور الخيرية في عمّان، وشاركت عددًا من الأطفال المستفيدين احتفالاتهم بمناسبة عيد الميلاد المجيد. اضافة اعلان





وحضر الاحتفالات رئيس مجلس إدارة جمعية مار منصور الخيرية سهيل كاليس، ونائب رئيس مجلس الإدارة كريم بواب، والأخت الأم دانييلا والأخت الينا فرح ومديرة مار منصور الأخت بلسم فراسو، وعدد من الراهبات والعاملين في الجمعية.



واطلعت جلالتها خلال الزيارة على أنشطة الأطفال في الجمعية، وشاركتهم جانبًا من الفعاليات الاحتفالية التي نظمها متحف الأطفال الأردن، والتي شملت صناعة زينة شجرة الميلاد، وصناعة كرة الثلج الزجاجية، وصناعة أكاليل الميلاد، وتزيين بيت الزنجبيل. كما رافقت جلالتها الأطفال خلال توزيع الهدايا عليهم، وتبادلت الحديث مع الراهبات والأطفال حول شجرة الميلاد.



يذكر أن جمعية مار منصور تأسست عام 1957 بهدف مساعدة الفقراء وتعليم أبنائهم والاهتمام بالعائلات المستورة وإيواء الأطفال المحتاجين ورعايتهم. وتم تشييد دار الأطفال عام 1974، وقد أوت الدار منذ ذلك الحين أكثر من 600 طفل تتراوح أعمارهم بين 3 و18 سنة.



